Burkina Faso: Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales

Institué en 2004, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT) a pour mission principale de financer des programmes de développement des collectivités territoriales et de contribuer au renforcement de leurs capacités opérationnelles.

En 9 ans, il a mis à la disposition des collectivités territoriales, plus de 72 milliards de francs CFA. Dans cet entretien, son directeur général, Issaka Ouédraogo, nous situe sur ses missions, ses stratégies, ses acquis mais aussi sur les défis actuels de l'institution.

Sidwaya (S) : Qu'est-ce-que le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT) ?

Issaka Ouédraogo (I. O.) : Le FPDCT est un dispositif national de financement des investissements des collectivités territoriales mis en place par l'Etat, suivant la loi 55 portant Code général des collectivités territoriales en son article 141. C'est un établissement public de l'Etat de la catégorie de fonds d'aide. Il est opérationnel sur le terrain depuis 2008 et accompagne l'ensemble des collectivités territoriales pour le financement des investissements.

S : Quelles sont les stratégies d'investissement du Fonds ?

I. O. : Notre mission est de mobiliser des ressources pour le financement des projets et programmes des collectivités territoriales mais aussi de renforcer la capacité de ces collectivités pour la gestion des infrastructures que nous finançons. En termes de stratégie, nous intervenons dans la subvention, le renforcement des capacités et aussi l'octroi de prêt. Tout cela se décline en quatre guichets d'intervention. Ce sont les guichets fonds fongibles où nous mobilisons les ressources qui sont affectées à l'ensemble des collectivités suivant certains critères. Nous avons les guichets spécifiques qui sont des sortes de projets que le Fonds gère sous le financement des PTF qui définissent les modalités et les zones d'intervention. Nous avons aussi notre mode d'intervention sous forme de guichet d'appui technique qui permet au Fonds permanent d'appuyer techniquement les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets. Enfin, nous avons les guichets prêts et garanties qui doivent permettre au Fonds d'octroyer des prêts aux collectivités. Mais pour le moment, ce sont deux guichets, à savoir celui de fonds fongibles et les guichets spécifiques qui sont fonctionnels. Ces subventions que nous octroyons aux collectivités sont non remboursables et il leur appartient de nous soumettre des projets qui sont éligibles suivant la typologie des projets éligibles qui sont définis dans notre manuel de procédure. Une fois les projets soumis, nous les examinons pour voir leur conformité avec nos procédures avant de signer les conventions. Dès lors que la convention est signée, il appartient à la collectivité d'assurer la maîtrise d'ouvrage communale et puis, notre rôle est d'assurer le suivi et renforcer les capacités des collectivités territoriales.

S : Comment se fait la mobilisation des ressources du Fonds ?

I. O. : Le mécanisme de mobilisation des ressources du Fonds permanent est constitué des ressources que l'Etat met à notre disposition chaque année, mais aussi des ressources mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le processus de décentralisation au Burkina Faso. Et c'est l'ensemble de ces ressources que nous réunissons pour les mettre à la disposition des collectivités territoriales du pays.

S. : Quelle est la part contributive de l'Etat dans cette mobilisation de fonds ?

I. O. : Depuis 2008 jusqu'à nos jours, l'Etat à contribué à plus de 48 milliards de F CFA dans les investissements des collectivités territoriales sur plus de 72 milliards de F CFA que nous avons pu mettre à la disposition des collectivités. C'est pour dire que l'Etat contribue à plus de 50% dans le financement des investissements des collectivités territoriales. Chaque année et ce depuis 2008, l'Etat met au moins 5 milliards de F CFA dans l'enveloppe qui est répartie aux collectivités. Sur la période de 2008 à 2015, l'Etat a contribué à hauteur de 5 milliards de F CFA chaque année, mais à partir de 2016, cette enveloppe a connu une hausse passant de 5 à 9 milliards de F CFA selon les années.

S. : Comment se fait la répartition de ces ressources ?

I. O. : La répartition des ressources se fait suivant un certain nombre de critères. D'abord, il faut dire que nous avons ce que nous appelons les fonds fongibles et les guichets spécifiques. Les fonds fongibles c'est l'ensemble des fonds que nous mobilisons et qui sont mis à la disposition de l'ensemble des collectivités territoriales. Nous avons aussi les guichets spécifiques où les critères de sélection sont définis selon un code particulier. En ce qui concerne les fonds fongibles, les critères de répartition sont les suivants : nous affectons une partie des ressources aux communes et une partie aux collectivités des régions. Ainsi, lorsqu'on prend l'ensemble des ressources mobilisées pour les fonds fongibles, 10% sont affectés aux collectivités des régions et 90% pour les communes. Sur les 90% des communes, nous affectons 5% aux communes à statut particulier qui sont Ouagadougou et Bobo Dioulasso et 85% aux 359 autres communes urbaines et rurales. Mais il y a une pondération qui se fait suivant la taille de la population et la profondeur de la pauvreté. Mais nous partons sur la base que chaque collectivité a un droit de tirage minimal de dix (10) millions de francs CFA et c'est sur cette somme que se fait la pondération. Voilà comment se fait la répartition des ressources que nous affectons à chaque collectivité territoriale.

S. : Situez- nous sur les projets- cibles du Fonds

I. O. : Nous finançons tous les projets qui sont affectés aux collectivités territoriales notamment les infrastructures socioéconomiques, marchandes et non marchandes, les infrastructures sociales sanitaires et scolaires, les infrastructures entrant dans le cadre des aménagements des ressources naturelles mais aussi l'aménagement des routes et des pistes rurales. Bref, l'ensemble des infrastructures transférées aux collectivités territoriales.

S. : Quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de cette ‘'manne"?

I. O. : Toutes les collectivités sont d'office bénéficiaires de ces financements. Lorsque nous recevons les ressources, nous les répartissons et nous les affectons à toutes les collectivités territoriales chaque année. Il appartient aux collectivités d'utiliser ces ressources pour nous proposer des projets que nous validons et elles mettent en œuvre ces projets suivant la lecture d'ouvrage communale.

S. : Y a-t-il un dispositif de suivi qui permet de contrôler la mise en œuvre des projets financés par le Fonds ?

I. O. : Bien évidemment! Nous avons un dispositif de suivi qui permet de voir l'utilisation de ces ressources. Ça y va de l'organisation même du Fonds permanent où vous avez la direction générale qui est chargée de la planification des actions mais nous avons treize (13) agences régionales chargées des suivis de la mise en œuvre périodique qui font des sorties de terrain pour suivre auprès des collectivités territoriales la mise en œuvre et l'évaluation de l'état des projets, la conformité avec les contrats de financement que nous signons avec eux. De plus, au niveau central, il y a aussi des équipes qui vont sur le terrain pour des supervisions. Et par mois, ces équipes vont pour s'assurer qu'au niveau des collectivités, les projets sont exécutés conformément à la convention avec ces collectivités. En dehors de cela, il y a des corps de contrôle et les audits qui permettent de s'assurer que les collectivités mettent en œuvre convenablement les projets qui sont financés par le Fonds permanent. Il y a donc tout un mécanisme qui permet de s'assurer que les projets sont exécutés selon les normes.

S. : Comment les collectivités peuvent-elles disposer des fonds mis à leur disposition?

I O : Lorsque nous signons les conventions avec les collectivités territoriales, il appartient à ces dernières d'exécuter les projets en recrutant des prestataires. Et une fois que les prestataires signent les conventions avec les collectivités, elles les enregistrent et soumettent des demandes de décaissement au Fonds permanent qui analyse les demandes et qui émet des ordres de virement au niveau du Trésor qui procède au virement dans le compte spécial des collectivités. Il faut préciser que chaque collectivité territoriale a un compte spécial où nous logeons les fonds que nous virons pour l'exécution de leurs projets. Donc, c'est une fois que la commune fait sa demande de déblocage que nous activons le processus qui passe par le circuit de la dépense publique au niveau du Trésor central pour créditer le compte des collectivités territoriales et les paiements se font au niveau local.

S. : Est-ce-qu'il y a des collectivités qui n'arrivent pas à absorber les fonds à elles alloués ?

I. O. : Toutes les communes utilisent pratiquement les fonds mis à leur disposition. Mais par moment, il y a des reliquats qu'elles demandent à reconduire pour les années à venir. Sinon, d'une manière générale, les communes arrivent à absorber les ressources que nous mettons à leur disposition, même s'il faut noter, des retards constatés dans l'exécution des projets que par moment les communes sont obligées de demander des reports pour que les projets financés à l'année N le soient à l'année N+1 pour être exécutés.

S. : Octroyez-vous des prêts aux collectivités en cas de besoin ?

I. O. : L'une des missions du DFPDCT, c'est aussi d'octroyer des prêts et consentir des garanties pour que les collectivités puissent prendre des prêts au niveau des institutions financières. Mais pour le moment, ce dispositif n'est pas encore fonctionnel. Le processus suit son cours et nous espérons que très bientôt, nous pourrons opérationnaliser le guichet d'emprunt pour les collectivités territoriales.

S. : Quelle est la stratégie mise en place par le Fonds pour se faire connaître des collectivités ?

I. O. : Nous avons une stratégie qui passe par les rencontres d'information que nous organisons périodiquement auxquelles sont conviés les responsables des collectivités territoriales et bien d'autres acteurs du domaine du développement local. Nous faisons en sorte qu'au cours des sorties de nos agents, des informations puissent être données aux collectivités sur le mécanisme du Fonds permanent. Autre canal que nous utilisons, ce sont les communications médias. Mais nous sommes en train d'élaborer une stratégie de communication qui va encore renforcer notre capacité à informer les collectivités territoriales sur les procédures du Fonds permanent, ses mécanismes d'accès et le mode d'utilisation des ressources du fonds pour exécution des projets.

S. : Etes-vous souvent confrontés à des difficultés dans la mise en œuvre de vos activités ?

I. O. : Les difficultés ne manquent pas et ce, malgré les efforts que nous déployons sur le terrain. C'est d'abord les manques de ressources pour suivre convenablement les projets sur le terrain. Et dans ce sens, nous ne cessons de plaider auprès des autorités et des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent pour que les ressources mises à notre disposition, soient revues à la hausse pour nous permettre d'être plus opérationnels sur le terrain. Autre difficulté à laquelle nous sommes confrontées sur le terrain, c'est le manque de ressources humaines qualifiées dans certaines collectivités pour assurer la maîtrise d'ouvrage. Par moment, ces difficultés font qu'il y a des retards dans l'exécution des projets mais également a un impact sur la qualité des infrastructures. Il y a aussi par moment, la défaillance des entrepreneurs qui ont en charge l'exécution des projets financés par le Fonds. Mais nous travaillons malgré ces difficultés, à être très proches des collectivités territoriales et à avoir des résultats assez satisfaisants en terme d'accompagnement de ces collectivités pour la mise en œuvre conséquente de leurs projets.

S. : Quels sont les défis à l'heure actuelle du Fonds permanent ?

I. O. : Le défi majeur, c'est de pouvoir accroître considérablement les ressources que nous mobilisons pour mettre à la disposition des collectivités territoriales. Pour cela, chaque année, outre notre principal bailleur qui est l'Etat, nous travaillons à amener plus de partenaires techniques et financiers à abonder les ressources du Fonds permanent pour que la masse que nous réunissons comme ressource pour les collectivités soient beaucoup plus substantielle. Mais l'un des défis, c'est aussi de faire en sorte que nos actions sur le terrain soient plus visibles parce que depuis 2008, nous intervenons dans les collectivités territoriales avec des acquis très importants en termes d'infrastructures, soit plus de 8000 projets réalisés dans les collectivités territoriales mais qui manquent de visibilité. Et nous voulons mettre en exergue ce que nous faisons sur le terrain, de sorte à ce que la population soit plus sensibilisée aux actions du Fonds permanent et que les PTF puissent percevoir réellement nos actions sur le terrain et qu'ils acceptent de toujours nous accompagner. Ce sont des défis que nous savons très énormes mais avec le dynamisme de toute l'équipe et la volonté de l'Etat et des partenaires à nous accompagner, nous espérons pouvoir relever ces défis.

S. : Y a-t-il une stratégie qui a été mise en place pour impliquer les autorités locales dans le fonctionnement du Fonds ?

I. O. : Bien évidemment, si nous prenons d'abord les collectivités territoriales, elles sont déjà impliquées dans le fonctionnement du Fonds permanent parce que nous avons un conseil d'administration qui est composé de neuf (9) membres et parmi ces neuf membres, cinq (5) sont issus des collectivités territoriales qui sont, soit des maires, soit des présidents de conseils régionaux. Ces collectivités sont impliquées dans la gouvernance du Fonds permanent et au plan local, ces collectivités assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage communale. Nous pouvons vous rassurer que les collectivités sont impliquées mais aussi les autorités administratives au niveau local puisqu' à chaque rencontre, elles sont conviées afin qu'elles puissent nous accompagner dans l'élan que nous avons dans la mise en œuvre des projets.

S. : Un dernier mot ?

I. O. : Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait confiance notamment les partenaires techniques et financiers, qui ont accepté mettre à la disposition du Fonds permanent, des ressources d'investissement au profit des collectivités mais aussi à l'Etat qui fait l'effort chaque année d'accompagner les collectivités territoriales. Je voudrais rassurer les PTF que le Fonds permanent est dans une dynamique nouvelle avec l'élaboration du plan stratégique 2017-2021 qui est en train d'être déroulé, avec un plan de communication en cours l'élaboration. Nous sommes aussi sur la relecture du nouveau manuel et c'est tout un ensemble de méthodes que nous somme en train de mettre en place pour rassurer encore nos partenaires sur le bien- fondé du Fonds permanent à accompagner les collectivités territoriales.