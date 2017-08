Burkina Faso: Tabaski à Bobo-Dioulasso - Un business autour du mouton

Agent vétérinaire, analphabète, il dit avoir appris son métier sur le tas. «J'ai suivi des gens qui faisaient la vaccination. J'ai observé et je me suis lancé dans cette activité», dit-il. Sa prestation coûte 200 F CFA par mouton. «Par jour, je peux vacciner entre 5 à 30 moutons. J'achète les produits en pharmacie», dit-il. Mais selon Edith Traoré, agent technique d'élevage exerçant dans un cabinet vétérinaire, la vaccination faite par Moussa Fofana présente des risques pour les consommateurs.

«Les moutons sont extrêmement chers», crie-t-il devant un vendeur de bétail. «Le prix minimum est à 115 000 F CFA. Il y a moins que ça, mais si tu as une grande famille ? On ne peut même pas payer», fait-il savoir avant de se demander si le trafic en direction de la Côte d'Ivoire ne joue pas sur les prix.

Connaisseur du marché, Amado Gadiaga fait savoir que les prix vont flamber à deux jours de la fête, et qu'un bélier pourrait alors être vendu à plus 200 000 F CFA. Son voisin Abdoul Ouattara se réjouit de sa vente : «On ne se plaint pas. Par jour, je peux vendre six à sept moutons».

