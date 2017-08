Angola: Nécessité de mettre en place une Administration Rurale Agropastorale

"C'est très important que le producteur rural bénéficie du suivi d'un administrateur, pour être orienté et informé sur les nouvelles technologies et les modèles de commercialisation et logistique des produits", a-t-il affirmé à Uige, chef-lieu de la province du même nom (Nord).

C'est ce qu'a déclaré lundi, dans la ville de UÍge, l'administrateur de l'Entreprise Agrogest, Vacherote Manuel Thomas, soulignant qu'une administration rurale au sein des petits producteurs permettrait aux agents économiques de diagnostiquer et de prendre des décisions efficientes dans la définition de ce qu'ils doivent produire et fournir au marché.

Uige (Angola) — Il y a nécessite de mettre en place une Administration rurale en vue de planifier et d'évaluer avec efficacité les bénéfices et les pertes de l'activité agropastorale dans chaque époque productive.

