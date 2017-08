Centrafrique: La MINUSCA intercepte un transport illégal de civils dans ses convois

Dans le cadre de sa mission de protection des populations civiles et afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, la Force organise cependant régulièrement des convois transportant des civils d'un point à l'autre du pays.

Consciente des risques de pratiques illicites, la MINUSCA a renforcé la surveillance de ses convois protégés par les casques bleus et interdit strictement aux entreprises sous contrat tout transport non autorisé.

« Les compagnies de transport concernées ont été saisies et des mesures disciplinaires seront prises sur la base des résultats des enquêtes actuellement en cours », a déclaré dans un communiqué la mission de maintien de la paix, réaffirmant son attachement à la mise en œuvre intégrale de la politique de tolérance zéro du Secrétaire général contre les pratiques illicites, dont pourraient se rendre coupables son personnel civil ou en uniforme ainsi que tous ses contractants, « y compris dans les cas d'exploitations et d'abus sexuels ».

