Angola: Des accidents causent six décès à Luanda

Luanda — Six personnes tuées et neuf blessées est le résultat des 18 accidents de la route survenus le week-end dernier, dans la ville de Luanda, a annoncé lundi le directeur du Cabinet de Communication Institutionnelle et Presse de la Délégation du Ministère de l'Intérieur, inspecteur en chef, Mateus Rodrigues.

Parlant à l'Angop, Mateus Rodrigues a ajouté que les dégâts matériels des sinistres ont été évalués à sept millions de kwanzas, et il a dit que deux véhicules avaient été saisis de manière préventive, 58 motorisés pour diverses infractions au code de la route et 154 amendes appliquées.

La police a également détenu 92 citoyens soupçonnés d'avoir commis des crimes, dont l'un a été jugé et condamné à quatre-vingt dix jours de prison, converti en une amende de 38.018 Kwanzas, pour des injures contre l'agent de l'autorité.

Avec une population estimée à plus de six millions d'habitants, la province de Luanda comprend les municipalités de Cazenga, Cacuaco, Viana, Belas, Icolo e Bengo et Quiçama.