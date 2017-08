Angola: Omnisports - Des agents reconnaissent la contribution du PR au développement du sport

Luanda — Plusieurs responsables sportifs ont reconnu lundi à Luanda l'importance et la contribution du Président de la République, José Eduardo dos Santos, pour la croissance du sport national.

Président de la République, José Eduardo dos Santos, assiste aux activités sportives à allusion à son anniversaire

S'adressant à l'ANGOP, à l'occasion du 75e anniversaire du Chef de l'Etat, qui se célèbre ce lundi 28 août, les interlocuteurs, principalement des dirigeants d'associations sportives, ont été unanimes de considérer le PR comme l'homme qui a influencé de manière décisive les succès du secteur dans le pays.

Par exemple, Gustavo da Conceição, président du Comité Olympique d'Angola (COA), a déclaré que José Eduardo dos Santos, a sa marque et ses empreintes digitales dans le développement du sport - non seulement pour sa vision, passion, mais aussi pour sa contribution directe à ce domaine social.

"Notre Président a beaucoup contribué à la création des conditions, pour le succès et les conquêtes du pays dans les événements internationaux. Lorsque nous évaluons, nous devons faire des comparaisons avec des pays beaucoup plus anciens que le nôtre, en particulier sur le continent africain, afin de comprendre l'importance de sa contribution. Nous avons la chance de partager ses encouragements et appuis", a-t-il expliqué.

Pour la présidente de l'Association Angolaise des Femmes et des Sports (AMUD), Maria Odeth Tavares, «parlant du Président de la République, nous avons une grande et particulière affection, sachant qu'elle est une personnalité qui aime le sport.

Il a ajouté que le pays pouvait être heureux d'avoir un Président qui privilégie et jouit du sport, accordant toujours la plus grande attention aux équipes nationales dans les compétitions internationales, en les recevant à leur retour, transmettant son affection et tout ce qui est nécessaire.

L'ancienne gardienne de but et capitaine de l'équipe nationale de handball a indiqué que l'homme d'État avait apporté une grande contribution au sport, avec la construction de nombreuses infrastructures de soutien dans tout le pays.

De même, le secrétaire général du Comité paralympique angolais (CPA), António da Luz, a rappelé que le Président de la République avait toujours été attentif et très engagé dans le développement du sport dans le pays.

"C'est un sportif prêté la politique et a contribué de manière décisive à l'avancée du sport. Indépendamment des autres tâches, il a toujours encouragé et donné sa contribution, principalement, à la construction de locaux sportifs importants", a-t-elle souligné.

A son tour, Nádia Cruz, présidente de l'Association des athlètes olympiques d'Angola (AAOA), a considéré le Président José Eduardo dos Santos, comme la pyramide sportive nationale, «le père, le mentor et l'exemple du sport, qui encourage et donne un exemple personnel. Grâce à lui, le sport angolais a atteint des niveaux élevés ", a-t-elle poursuivi.

Sous la direction de José Eduardo dos Santos, après le décès du président António Agostinho Neto en 1979, l'Angola a obtenu d'importantes conquêtes dans le secteur sportif, comme la participation aux championnats du monde en Allemagne2006, en Argentine2001/U20, en football, basketball, handball, hockey sur patins, présences régulières aux Jeux olympiques, des conquêtes aux Jeux paralympiques, des réalisations des événements sportifs internationaux dans le pays, entre autres.

Le président José Eduardo dos Santos célèbre ce lundi (28 août) 75 ans, d'anniversaire, cinq jours après que les Angolais soient allés aux urnes pour la quatrième fois, cette fois-ci, sans sa figure comme candidat à sa propre succession à la Présidence du pays.