Cameroun: Fête de la Tabaski - Le prix du mouton en chute libre

« Pour le plus cher, il faudrait que le mouton soit vraiment gros. Or, l'an dernier, le même mouton ne pouvait pas être acheté à moins de 150 000 F. C'est la preuve que les prix sont en chute libre cette année », tient à préciser le commerçant. Yasmine, une autre commerçante, dit n'avoir pas de choix, car elle a élevé ses moutons pour les vendre à bon prix en cette période où la demande est forte.

Hier lundi, la grande affluence constatée au marché à bétail de Maroua indiquait bien que le mouton se vend à bon prix. « Comme les moutons ne vont plus facilement au Nigeria, nous avons constaté que les prix sont très abordables par rapport à l'an dernier », fait remarquer un client. Abdoul, un des commerçants, indique que la bête la moins chère s'obtient à 15 000 F et la plus chère peut atteindre 100 000 F.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.