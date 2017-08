Cameroun: Téléphonie mobile - Un quatrième opérateur

Le lancement de Yoomee Mobile a eu lieu ce vendredi 25 août à Douala, en présence du ministre des Postes et Télécommunications.

«En prenant la décision de développer de nouvelles activités, Yoomee a fait confiance à l'environnement des affaires, que le gouvernement est bien décidé à assainir. » Propos du ministre des Postes et Télécommunications, tenus ce vendredi 25 août à Douala.

Minette Libom li Likeng s'exprimait ainsi à l'occasion du lancement officiel des activités de Yoomee Mobile, entreprise née du partenariat de MVNO (Mobile Virtual Network Operator) signé en février 2017 entre Camtel et Yoomee Cameroun. Spécialisée au départ dans la fourniture d'accès Internet, l'entreprise créée en 2011 franchit manifestement un nouveau cap, ceci en respectant un certain nombre de normes, ce que les pouvoirs publics apprécient.

« Devant la résurgence des comportements de délinquance » dans le secteur du numérique, a indiqué le Minpostel, « l'Etat a décidé » d'en engager avec fermeté l'assainissement. Aux opérateurs donc d'être citoyens, et de respecter les textes. Désormais totalement détenue par des investisseurs camerounais, l'entité qui a lancé ses activités vendredi, et dont les locaux à Akwa ont été visités par le ministre et sa suite, a dit sa reconnaissance aux pouvoirs publics. Notamment pour l'accord passé avec Camtel.

Beaucoup est attendu de la combinaison des atouts des deux structures, surtout en termes d'offre commerciale, de plus-value technique et autres innovations. Il est ainsi prévu une couverture nationale dès le lancement, une technologie polyvalente (CDMA et GSM), etc.

L'ambition déclarée est d'offrir au public des offres dédiées aux profils et adaptées aux budgets des particuliers, des Tpe-Tpi, Pme-Pmi, des administrations, etc. Les usagers peuvent se faire une idée propre au travers des showrooms déjà ouverts dans les principales villes du pays.

Une attention particulière est portée au monde rural et aux zones enclavées, cible qui devrait aussi pouvoir profiter d'un réseau que ses promoteurs veulent innovant et bon marché. On aura noté que dès ce lancement, l'entreprise s'est mise à commercialiser des packs mobiles via Smartphones.