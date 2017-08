Cameroun: Eliminatoires Mondial 2018 - Les Lions au vert à Yaoundé

Aucun joueur ne veut être le premier sanctionné. A l'aéroport, il est possible qu'ils disent un mot. Après, il faut voir avec le sélectionneur et le Team Press Officer. Les premiers arrivés chez les Lions ont été soumis hier à la traditionnelle séance de décrassage conduite par Christophe Manouvrier, le préparateur physique.

Le groupe vient de terminer le repas de midi. Approché, il va éconduire ses interlocuteurs avec finesse en les référant au Team Press. « C'est la règle ». La règle. On en reparle. Le sélectionneur a insisté dessus lors de sa conférence de presse de publication de la liste des 23 joueurs devant affronter le Nigeria les 1er (Uyo) et 4 septembre (Yaoundé). Hugo Broos a évoqué la discipline, le retour aux sources, la solidarité, la bonne mentalité...

