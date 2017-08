Ile Maurice: Smart City - Le cluster immobilier de Terra dévoile ses projets

Développement d'un segment «retail», ouverture d'une clinique ou encore d'une école privée... Le groupe Terra a plusieurs projets dans sa ligne de mire.

Fort de son exercice de rebranding effectué le 23 août, le cluster immobilier de Terra souhaite plus que jamais valoriser les terrains du groupe. Notamment avec une pléiade de développements autour de sa smart city à Beau-Plan. C'est ce que fait ressortir Nicolas Eynaud, Real Estate Development Executive de Novaterra, nouvelle identité du cluster.

Parlant du rebranding, il souligne que le département de Real Estate a été mis en place il y a 18 mois, afin d'apporter une touche moderne au groupe.

Dans le concret, Novaterra a plusieurs projets dans sa ligne de mire, notamment dans le cadre du développement de la smart city du groupe. «Nous avons obtenu notre letter of comfort du Board of Investment en décembre dernier et nous avons soumis notre demande pour le Smart City Certificate la semaine dernière», explique Nicolas Eynaud. Le groupe Terra espère obtenir sa lettre d'intention en novembre, ajoute-t-il. D'ici là, il compte enclencher certains projets.

«Nous travaillons déjà sur un projet d'école (NdlR, English-medium school) qui pourrait être mis en chantier dès l'année prochaine. Nous sommes également en discussion avec un opérateur de clinique pour le développement d'une clinique privée à Beau-Plan», annonce le Real Estate Development Executive de Novaterra.

Mieux encore : le groupe a identifié un projet résidentiel d'une soixantaine de lots, ainsi que des villas qu'il compte développer à Beau-Plan. Concernant le projet de villas, Novaterra est en discussion avec un investisseur à cet effet. La stratégie, indique Nicolas Eynaud, est de développer plusieurs composantes de la smart city afin d'y donner un maximum de dynamisme.

«Nous comptons investir Rs 1,5 milliard pour le développement de notre segment retail, qui se situera près du lac, sur notre zone, à Beau-Plan», poursuitil. De plus, la smart city de Terra devrait avoir un espace dédié au développement des petites et moyennes entreprises.

Terra centralise à ce jour toutes ses activités à Beau-Plan. Notamment Grays, l'usine sucrière, le Beau Plan Business Park ou encore l'African Leadership College (ALC). Ses espaces bureaux de 4 800 m2 abritent une dizaine d'entreprises qui opèrent dans plusieurs secteurs, dont l'éducation, les services financiers et la télécommunication, pour n'en citer que quelques-uns. En outre, toutes les activités actuelles du groupe sont réparties sur 25 arpents et 900 employés y travaillent, avance Nicolas Eynaud.

Golf à Balaclava

Parlant des principaux défis pour le groupe par rapport à ses nombreux projets, Nicolas Eynaud met en exergue le marketing, tant au niveau de la clientèle locale qu'internationale. «Nous sommes conscients que Beau-Plan n'est pas forcément la destination naturelle des étrangers, ces derniers préférant la mer et les plages.»

C'est pour cette raison, ditil, que Terra compte agrémenter l'offre de la smart city de BeauPlan par un projet de golf resort à Balaclava. Celui-ci comprendra des villas et un parcours de golf, annonce le Real Estate Development Executive de Novaterra.

Pour l'heure, le montant de l'investissement pour ce projet n'est pas connu, celui-ci étant toujours au stade embryonnaire. Novaterra compte travailler dessus en octobre. Qu'en est-il de la construction du nouveau bâtiment de l'ALC ? Le groupe a investi Rs 500 millions dans ce projet qui sera livré fin 2017. L'université devrait aménager ses nouveaux locaux en janvier 2018.

Ces projets ne risquent-ils pas de réduire considérablement la superficie des terres sous cannes du groupe ? À cette question, Nicolas Eynaud rétorque que «la plus grande partie des terres du groupe restera agricole». En effet, 1 200 arpents seront développés sur plus d'une vingtaine d'années, voire plus, explique-t-il. De préciser que cela représente 6 % de la superficie totale des terres appartenant à Terra.