Ile Maurice: Jessan Persand représentera Maurice à l'Anzisha Prize en Afrique du Sud

En plus d'être détenteur d'une licence en système informatique, il a aussi suivi un cours en aquaculture à l'université de Maurice. «J'ai toujours été passionné par la mer et par l'élevage des animaux marins. Avec mon oncle à mes côtés, j'ai en partie pu concrétiser mon rêve», poursuit-il.

«J'ai voulu tenter ma chance en leur présentant mon projet sur l'élevage de crabes et ils ont été impressionnés par tant d'effort», explique Jessan Persand, tout sourire. Il est plus que ravi d'être parmi les 15 finalistes pour l'édition de cette année. Le 12 octobre, il se rendra en Afrique du Sud, pour trois semaines, dans le cadre de cette compétition.

