Ile Maurice: Terres de l'État - Nouvelle faveur à Gooljaury

Cela a failli passer inaperçu. Le 6 février, soit deux ans jour pour jour après l'arrestation musclée de l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, à son bureau à la rue sir Seewoosagur Ramgoolam (ex-Desforges), le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun, a agréé à une demande de Rakesh Gooljaury.

L'annexe au bail enregistré dans le Lease Book 190 Folio 58, portant les signatures de ce dernier et de Dalida Allagapen, secrétaire permanent au ministère du Logement et des terres «duly delegated by the Minister of Housing and Lands», dévoile cet amendement à compter du 6 février 2017.

L'homme d'affaires, témoin vedette dans l'affaire Roches-Noires, peut, depuis ce jour-là, sous-louer une partie de son bâtiment à étage s'élevant sur les terrains de l'État, en bordure de la route principale à Belle-Mare. Notamment le rez-de-chaussée et le premier étage. Les mêmes termes et conditions, y compris le même montant du loyer, sont appliqués. Le montant annuel de la location pour les trois premières années s'élevait à Rs 54 017. Un montant qui devait être ajusté chaque trois ans.

Extraits de l'annexe du ministère pour la sous-location de cet immeuble commercial de Belle-Mare.

Le hic, c'est qu'à l'heure des questions aux ministres à l'Assemblée nationale le 31 mars 2015, le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres a affirmé qu'en dépit de plusieurs notifications, Rakesh Gooljaury n'avait pas réglé la location de ces deux parcelles de terres de l'État depuis juillet 2012. Il a ajouté que son ministère avait entamé des actions pour recouvrer les dettes avec intérêts.

Nous avons demandé au ministère du Logement et des terres où en était ce recouvrement. Mais comme Showkutally Soodhun est actuellement en pèlerinage à La Mecque, son service de communication nous a déclaré qu'il nous informera, aujourd'hui, après vérifications auprès du département des finances du ministère, si Rakesh Gooljaury a réglé son ardoise.

À savoir que Rakesh Gooljaury est, depuis 2009, détenteur d'un bail industriel de deux terrains de l'État, totalisant 380 m2, bordant la route principale à Belle-Mare. Le bail est pour une période de 60 ans. L'homme d'affaires a fait construire un mini gratte-ciel qui abrite notamment la boutique de mode Fashion Style.

Rakesh Gooljaury avait racheté ces deux lots aux frères Nuttoo, qui y détenaient deux baux, résidentiel et commercial. Après avoir obtenu l'approbation du ministère de l'époque, ces baux convertis en contrats industriels ont été transférés à Rakesh Gooljaury.

Joint au téléphone vendredi, l'homme d'affaires n'a pas répondu à notre question de savoir s'il a déjà honoré ses dettes avant cet amendement. Il nous a simplement sorti sa fameuse réponse : «Mo rapel ou la.» Ce qu'il n'a pas fait.

L'express a également interrogé un ancien ministre du Logement et des terres à ce propos. Celuici affirme que de «telles souplesses existent sous certaines conditions». Et que, pour une telle demande, il faut que le détenteur du bail écrive au secrétaire permanent ou au Chief Technical Officer du ministère.