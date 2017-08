Burkina Faso: Hommage au président de l'Assemblée nationale

Pour lui, Le Burkina Faso et le comité interparlementaire de la zone UEMOA perdent ainsi l'un de ses ardents avocats. « Militant volontariste de l'intégration ouest africaine, il était convaincu que celle-ci ne peut se faire que par l'installation d'un organe de contrôle démocratique au sein de l'UEMOA » a-t-il justifié. Salifou Diallo a marqué, a poursuivi M. Ngouan, le monde politique africain par sa vision, son engagement et son combat pour un monde de liberté et de solidarité.

L'Assemblée nationale continue de recevoir la compassion des structures et pays- amis du Burkina Faso à la suite du décès de son président, Salifou Diallo. Une délégation forte d'une quarantaine de membres du Comité interparlementaire (CIP) de l'UEMOA venue présenter ses condoléances, a été reçue hier à l'hémicycle par le vice-président de l'institution, Me Bénéwendé Stanislas Sankara.

