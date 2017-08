Cameroun: Tombi à Roko joue l'apaisement

L'ancien président de la Fecafoot a fait savoir, samedi dernier, à l'occasion d'un point de presse, que la normalisation exigée par la FIFA est utile pour l'intérêt général du football camerounais.

Il adhère sans conditions à la décision de la FIFA du 23 août dernier de nommer un Comité de normalisation (CN) pour diriger la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). C'est le principal message qui ressort du point de presse qu'a tenu Tombi à Roko Sidiki, samedi dernier à Yaoundé. L'ancien patron de la Fecafoot a voulu dire respectivement à Gianni Infantino, président de la FIFA et à Ahmad Ahmad, président de la CAF, que le CN tel que mis sur pied est le bienvenu au Cameroun.

Et est assuré qu'au terme du mandat et des missions du CN, la Fecafoot sera dirigée par des hommes et des femmes reconnus par tous. Son ambition, a-t-il, aura été de se mettre « inlassablement » au service du football camerounais, et si aujourd'hui la bataille judiciaire a atteint son crépuscule« je ne puis que me plier humblement à cette décision, non sans souhaiter sincèrement plein succès à nos successeurs quels qu'ils soient, afin que soit réussie la transition dont ils seront l'instrument ».

Alors que bon nombre de personnes s'attendaient à ce qu'il résiste verbalement au CN décidé par Fifa, Tombi à Roko a avoué qu'en pareille circonstance, il faut privilégier l'intérêt général de tous pour le développement du football camerounais. L'intérêt personnel n'est pas le plus important. Il doit être balayé d'un revers de la main. « Mon intérêt personnel ne représente rien à ce que représente le Cameroun. Aujourd'hui, il est évident que le Cameroun a besoin de sa Can 2019.

Tous actes qui peuvent être de nature à hypothéquer les chances du Cameroun à accueillir, organiser cet événement, à mon avis, sont anti patriotiques. C'est pour cette raison que j'ai choisi de militer pour l'intérêt du Cameroun, parce que mon intérêt ne compte pas. Mon intérêt est insignifiant », a insisté celui qui a passé 23 mois à la tête de la Fecafoot.

A la question de savoir s'il pourrait de nouveau se représenter comme candidat à la présidentielle de la Fecafoot une fois la normalisation assurée, il a indiqué que l'actualité à ce jour est au niveau de la nomination des personnalités qui doivent être désignées pour assurer la mission du CN. « je pense que le bureau du Conseil de la FIFA a pris la décision le 23 août de nommer un Comité de normalisation à la Fecafoot.

L'actualité à ce jour est donc la nomination des personnalités chargées d'assurer cette tâche. Ainsi, il me paraît prématuré de parler aujourd'hui d'élection. A partir du moment où nous n'en connaissons même pas les règles. Je ne pourrai pas m'exprimer sur cette question. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de ramener la sérénité dans le football », a confié l'ex-président de la Fecafoot.

Cet avis est également partagé par Abdoulaye Ado, consultant sportif. Pour lui, on ne peut pas aller à une élection dont on ne connait pas les règles. Et seules les règles que pourraient mettre sur pied le CN peuvent déterminer la probable candidature de Tombi ou pas. Wait and see.