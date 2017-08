Cameroun/Nigeria: Mondial 2018 - Broos fait son mea-culpa

A quelques jours de la rencontre Cameroun-Nigéria comptant pour les éliminatoires de cette compétition, l'entraineur des Lions s'est lâché.

«J'espère une chose : que les joueurs retrouvent un peu leurs marques : la combattivité, la mentalité, l'esprit d'équipe. On ne doit pas être hypocrites ; nos performances à la Coupe des confédérations n'ont pas été à notre niveau. Je commence par moi. Lors de ce tournoi, je n'ai pas été assez exigent avec les joueurs, j'ai été trop tolérant dans certaines situations. C'est la preuve que ce groupe a besoin d'un coach sévère. Maintenant, je suis prêt à aborder cette période difficile. Les joueurs vont de nouveau retrouver un coach comme ils l'ont connu à la Can en janvier 2017 ».

Et de poursuivre : « Quant aux joueurs, j'avoue que la qualité de jeu qu'ils ont montrée en Russie n'était pas bonne. Beaucoup de joueurs ont été en-deçà de leur niveau. Parfois à cause de la fatigue physique et mentale, parfois aussi à cause des transferts en clubs. La détermination que j'ai sentie à la Can n'était plus dans ce groupe, de même que la solidarité. C'est en fonction de ça que j'ai fait le choix des 23 joueurs... ».

Ainsi s'est exprimé le sélectionneur Hugo Broos vendredi lors de la conférence de presse à Yaoundé au cours de laquelle il a donné sa liste des 23 joueurs devant affronter les Super Eagles du Nigeria en aller et retour, les 1er et 4 septembre 2017. Face aux journalistes, le technicien belge est revenu sur quelques absences tels Onana (qui a souhaité ne plus être convoqué en sélection et de nouveau se concentrer à son club). On note les retours de Choupo-Moting et de Fabrice Olinga de Mouscron (Belgique).

Et surtout la première convocation du jeune arrière gauche des Seattle Sounders (MLS), Nouhou Ntolo. Interrogé sur le cas Onana en conférence de presse ce vendredi, Hugo Broos a révélé son échec dans leurs pourparlers. Selon des confidences de l'entraîneur national, le gardien international camerounais de l'Ajax Amsterdam n'est plus disposé à défendre les couleurs de son pays. «J'ai eu un entretien avec André. Il a dit qu'il ne veut plus être sélectionné avec l'équipe nationale. Il veut se concentrer sur son club. Honnêtement, j'ai un peu de doute. Je pense que la raison est ailleurs. Je suis vraiment surpris de sa décision », a-t-il confié.

Le forfait de Karl Toko Ekambi face au Nigéria est désormais acté. Pour remplacer l'attaquant d'Angers, le sélectionneur du Cameroun Hugo Broos vient de faire appel à F'antz Pangop. L'attaquant de l'Union sportive de Douala, qui fait partie du groupe qui a qualifié les lions A' aux dépens de Sao Tomé, fêtera sa première sélection chez les Lions indomptables.