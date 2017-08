Burkina Faso: Assemblée nationale - «Le nouveau président doit être élu le 31 août au plus tard»

Par conséquent, le nouveau Président de l'Assemblée nationale doit être élu parmi les députés qui siègent présentement et, au plus tard le jeudi 31 août 2017, le vendredi 1er août 2017 étant férié.

3- Lorsqu'un député appelé à une haute fonction cesse d'exercer cette fonction, il peut reprendre son siège (Constitution article 94), mais pas avant l'élection du nouveau Président car seul le Président de l'Assemblée nationale a qualité de recevoir la démission d'un député, de connaître les cas de vacances pour toute raison autre qu'invalidation pour en informer l'Assemblée et, de proclamer valide le mandat (Règlement articles 11 et 12).

Cependant je me fais le devoir de rappeler que cette élection doit se tenir non seulement dans le délai, mais aussi dans les règles et selon les principes édictés par la Constitution et le Règlement de l'Assemblée :

Aujourd'hui, je me réjouis de la volonté générale de respecter cette disposition avec l'annonce de la date de l'élection au plus tard le 03 septembre 2017 dernier jour du délai constitutionnel.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.