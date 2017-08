Cameroun: La première section de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen à 70%

Les travaux réalisés ne concernent que la section rase-campagne. L'échangeur du carrefour Nsimalen est sorti de terre.

C'est une visite du ministre en charge du développement dans le département de la Mefou et Afamba qui a permis d'évaluer les travaux de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Ce projet long de 20 km commence à prendre forme et son tracé est de plus en plus visible.

La section rase campagne de l'autoroute roule dans la bonne direction. Il affiche un taux d'exécution des travaux de 70% sur le tronçon libéré, cela concerne essentiellement l'achèvement à près de 90% de l'échangeur de Nsimalen.

Le premier échangeur de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, construit au carrefour Nsimalen, est déjà perceptible. La circulation devrait y être améliorée à l'issue des travaux, si aucun incident interrompant les travaux n'est enregistré : «Pour les usagers de l'aéroport, bien que le raccordement entre l'échangeur et l'autoroute soit bientôt effectif, il faudra encore attendre que l'ensemble du projet soit construit pour que le basculement se fasse», explique le délégué régional du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, maitre d'ouvrage.

Les deux autres échangeurs prévus sur ce projet routier seront installés à Meyo et Ahala: «Une bonne partie du gros œuvre est achevée ou en voie de l'être. On travaille déjà sur l'aménagement paysager à réaliser au niveau des trois échangeurs», relève le chef de la mission de contrôle du chantier, Bouhafes Barhoumi. L'achèvement de la couche de fondation, sur une totalité de 7 km, l'achèvement, la couche de base sur un linéaire de 5km. Sur le site en plein chantier, des colosses machines tournent à plein régime, le niveau d'avancement des travaux, et surtout leur qualité réjouissent le maitre d'ouvrage a-t-on appris. Les ouvrages hydrauliques ne sont pas en reste. Ils ont sortis la tête de l'eau.

En attendant les finitions, l'entreprise chinoise (China Communications Construction Company) dit s'atteler à la préfabrication des poutres. L'échangeur du carrefour Nsimalen encore en construction attire déjà l'attention: « l'échangeur est effectué pratiquement à 90%. Il y a trois cases qui sont dans l'emprise des travaux, notamment la déviation de Mbalmayo. Nous avons discuté avec les propriétaires ». Le ministre du développement et de l'habitat assure que les expropriations et indemnisations, sont des obstacles que l'administration veut lever sur la route du projet « les projets de décrets sont en cours de traitement et nous pensons que ceci devrait permettre que nous respections les délais de livraison de cette partie » explique Jean Claude Bwentchou. Seule la libération des emprises sur les trois derniers kilomètres reste une paire de manches. La libération des emprises demeure le principal obstacle à l'évolution des travaux.

La partie marécageuse et les cours d'eau permettent la continuité des travaux. «Ce sont des travaux qui ne nécessitent pas la libération des emprises parce que les marécages et les cours d'eau sont inhabités», ajoute le chef de la mission de contrôle Studi International. Les responsables en charge du chantier auraient déjà fait leur travail, dans la mesure de leurs possibilités sur ce projet d'autoroute lancé en 2013: «Le linéaire n'est libéré qu'à 70%. Le reste est encore occupé par les populations qui attendent d'être indemnisés avant de partir », précise Bouhafes Barhoumis. Il faut rappeler que le 13 avril 2017 dernier, 282 millions 775000FCFA a été distribuée aux riverains de la Mefou Afamba. 127 riverains de la section rase campagne suite à la libération de 100 autres mètres. Le montant alloué à cette opération effectuée conformément à un décret du premier ministre Philémon Yang daté du 10 décembre 2015. Le cap est fixé, d'ici 2018 pour la réception des travaux.