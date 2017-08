Sierra Leone: Inondations et glissements de terrain en Sierra Leone - La Belgique participe à l'assistance internationale

communiqué de presse

Bruxelles — Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders annonce l'envoi d'une équipe de la Division d'identification des victimes (DVI) de la Police Fédérale en Sierra Leone afin d'aider à l'identification des personnes décédées à la suite des dramatiques inondations et glissements de terrain. Cette catastrophe a causé la mort de plus de 400 personnes. L'équipe belge pourra bénéficier sur place de l'assistance d'un collaborateur consulaire des Affaires étrangères.

Le Gouvernement de la Sierra Leone avait demandé l'assistance internationale pour l'aider à secourir et à identifier les victimes de cette catastrophe naturelle. En guise de solidarité avec ce pays, la Belgique a décidé de répondre positivement à cet appel.

Le Ministre Reynders se réjouit également de la sélection d'un volontaire de B-Fast (Belgian First Aid and Support Team) comme membre de la mission des Nations unies chargée de l'évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) en Sierra Leone.

SOURCE Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Belgique