Sénégal: Liverpool à l'heure africaine

En plus de ces défenseurs, d'autres footballeurs africains ou d'origine africaine avaient porté ce maillot. Il s'agit des Sénégalais El Hadj Diouf et Salif Diao, du gardien camerounais Charles Itandje, du Malien Jimmy Traoré et du Franco-ivoirien, Djibril Cissé pour ne citer que ces footballeurs africains ou d'origine africaine, qui avaient aussi porté le maillot de cet illustre club présenté comme l'une des plus équipes les plus suivies à travers le monde.

La défense qui a été longtemps présentée comme le maillon faible des Reds, avait su compter sur des défenseurs africains (l'Ivoirien Kolo Touré) et d'origine africaine, le Franco-Sénégalais, Mamadou Sakho pour viser plus haut.

L'autre Africain ayant apporté une valeur ajoutée en ce début de saison à Liverpool, est l'Egyptien Mohamed Salah, auteur d'un but et de deux passes décisives dimanche contre les Gunners.

A l'image de l'ancien capitaine des Reds, Stephen Gerrard, le consultant sur la chaîne française Canal Plus lie la mauvaise fin de saison des Reds au départ pour la CAN de l'international qui a été freiné par une grave blessure en avril dernier.

