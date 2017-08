Bénin: L'état reprend la gestion de l'aéroport des mains de l'ASECNA

Cette décision de résilier le contrat de délégation des activités aéronautiques nationales et de mettre en concession la gestion de l'aéroport international de Cotonou et des aéroports secondaires du pays à un concessionnaire privé se justifie par le fait que l'ASECNA n'a pas produit de résultat convainquant.

Selon BéninWeb .TV consulté par Confidentiel Afrique, l'institution chargée de la gestion de l'espace aérien a informe ses usagers et ses partenaires depuis le 21 juillet dernier qu'elle cesse à partir de ce lundi 28 Août d'être leur interlocuteur. Le Directeur Général a aussi profité de cette occasion pour remercier lesdits usagers et partenaires pour la confiance qu'il a bénéficié de leur part lors de l'accomplissement de sa mission, informe BéninWeb.TV.

Le dossier de la gestion de l'aéroport international et des aéroports intérieurs du Bénin est désormais pliè. L'état a pris l'option de retirer la gestion des mains de l'ASECNA pour la confier à un concessionnaire privé. Le décret officiel est tombé ce lundi 27 aout 2017 et les autorités de l'ASECNA ont acté cette décision.

