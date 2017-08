Congo-Kinshasa: Grève «dure» dans les hôpitaux, seules les urgences sont traitées

Les médecins et les structures médicales qui appartiennent à l'armée et à la police ne participent également pas à cette grève : enrôlés sous le drapeau, ils n'ont pas le droit de débrayer, précise le numéro un du Synamed.

Le même principe est retenu pour l'arrière-pays. « En ce qui concerne l'intérieur, les villes qui ont trois structures sanitaires publiques vont désigner une seule structure qui va assurer les urgences. Tandis que les villes qui en ont plus de dix vont en désigner deux par jour, et vont faire cette rotation », expose le président du Synamed.

« Ici, [à Kinshasa] nous avions retenu deux hôpitaux par jour, durent deux jours. Donc, lundi et mardi, on commence par l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de N'Djili et puis le centre mère-enfant de Barumbu », explique le Dr Mankoyi Badjoki. « Les hôpitaux que nous avons désigné, ce n'est pas pour faire des consultations, mais seulement pour recevoir les urgences », insiste-t-il.

