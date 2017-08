Cameroun: La communauté homosexuelle de Douala s'émancipe

Dans un Cameroun, où l'homosexualité reste encore punie par la loi, il apparaît clairement que la communauté homosexuelle s'émancipe de plus en plus.

Des endroits similaires sont légion dans les villes Camerounaises en particulier à Douala et Yaoundé. À Douala, dans les quartiers comme Akwa et Deido, ils sont facilement repérables. Certains évoluent même en Communauté.

A ce moment, une fille vêtue d'un pantalon ample « taille basse » s'approche d'elle et commence à lui caresser les reins. Elle s'assoit et refuse cette invitation à danser.

Pendant que ses amies dansent et s'amusent à volonté, Yvonne est stressée. Elle a du mal à s'amuser. L'intervention d'une de ses amis lui fait changer de position. Elle se lève et esquisse quelques pas de danse.

Quelques minutes après, le Disjochker change de disque et met une chanson populaire d'une artiste Camerounaise plutôt audacieuse. C'est alors que les garçons qui les accompagnent se lèvent et se mettent à danser de manière très érotique. Ceci en enchainant des déhanchées à la fois sensuelles et vulgaires.

Tout juste en face d'eux, Yvonne remarque la présence d'un homme beau et élégant habillé en gandouras blanc et majestueusement assis sur l'un des canapés. Autour de lui, des jeunes garçons âgés pour la plupart de 20 à 25 ans.

Une minute après avoir trouvé leur carré, un jeune homme efféminé, certainement de la communauté homosexuelle, et d'une voix singulière s'approche du groupe. Il enregistre les commandes et s'en va.

Dans la lumière tamisée de la « boite », difficile de distinguer les visages. L'éclairage est faible et les ampoules à couleur sont les plus sollicitées comme c'est souvent le cas dans ces milieux.

Ils esquivent quelques points de divertissement, avant d'arpenter un couloir exigu et sombre donnant lieu à un repère de danse et de buvette.

A 22 heures, la jeune femme et ses copines très légèrement vêtues, mini- jupes et talons aiguilles pour certaines et baskets pour d'autres attendent patiemment l'arrivée d'une autre bande d'amis devant un night-club très réputé de la ville de Douala.

Dans les rues de la capitale économique camerounaise, à la tombée de la nuit, les homosexuels ne se cachent plus vraiment. Ils possèdent leurs propres lieux de divertissement et n'ont pas peur de s'afficher en public.

