Mali: Sécurité routière - Plus de 3250 usagers et acteurs formés et sensibilisés courant 2017

L'Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER) a tenu le lundi 28 Aout 2017 à son siège, la 15ème session ordinaire de son conseil d'administration.

Dans son discours d'ouverture, Souleymane Yacouba Sidibé, le Président du Conseil d'administration de l'ANASER a rappelé que la lutte contre l'insécurité routière est l'une des priorités définie par le Président de la République Ibrahim Boubacar KEITA.

Dans la mise en œuvre de cette vision, il a remercié le Ministre des Transports Me Bâber GANO, pour son engagement personnel et sa disponibilité pour l'éradication de l'insécurité routière, considérée comme un problème de santé publique par l'Organisation Mondiale de la Santé.

La 15ème session du Conseil d'administration de l'ANASER s'est intéressée à l'examen de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 14ème session du Conseil d'Administration ; le procès-verbal de la 14ème session ordinaire du Conseil d'Administration l'examen du rapport d'activités du 1er semestre 2017 ; l'examen de l'état d'exécution du budget 2017 à la date du 30 juin 2017 et l'examen et l'adoption du livret du compte de l'ANASER.

L'objectif, faut-il le rappeler, à long terme est de réduire le nombre annuel d'accidents corporels sous la barre de 7 500 victimes à l'horizon 2020. C'est pourquoi, un accent particulier a été mis sur les actions d'information, de formation, et de sensibilisation. Ainsi, les activités exécutées à mi-parcours de l'année 2017 ont concerné les grands thèmes de sécurité routière qui se posent dans notre pays, notamment le port du casque de protection et la ceinture de sécurité, la vitesse excessive et le téléphone au volant ; le contrôle routier la libération du domaine routier, la mise en place d'une banque de données en sécurité routière la formation, etc.

Ainsi, au titre de la formation, de l'information et de la sensibilisation des usagers de la route, l'accent a été mis sur les associations féminines, les associations de jeunes, le monde scolaire, les chauffeurs et conducteurs routiers, les corporations, les porteurs d'uniforme, etc. Au total, plus de 3 250 usagers et acteurs de la sécurité routière ont été formés et sensibilisés. Au titre du renforcement des règles de circulation et de sécurité routière, l'ANASER a appuyé les services de police et de gendarmerie à l'organisation des contrôles routiers inopinés sur l'alcool et les stupéfiants au volant, l'état des véhicules et la vitesse excessive.

Au titre des données sur les accidents de la circulation routière, on retient la publication des statistiques d'accidents corporels de la circulation routière de l'année 2016 qui nous donnent les résultats suivants. 541 tués en 2016 contre 569 en 2015, soit une réduction du nombre de tués de 4,92%, 5532 accidents corporels en 2016 contre 5944 accidents corporels en 2015, soit une réduction du taux de 6,93%.

Les projets susmentionnés sont soumis au Conseil d'Administration par la Direction Générale de Agence Nationale de la Sécurité Routière en vue de leur validation afin de lui permettre de poursuivre sa mission qui est celle de la réduction sensible des accidents de la route et leurs conséquences sur le développement socio- économique et culturel de notre pays.