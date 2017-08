Mali: Protection de l'environnement - 165 pieds d'arbres pour verdir la Place Rotary International de Bamako

Les membres du Rotary Club Djoliba de Bamako ont procédé au reboisement de 165 plants sur la place Rotary International, devant la clinique Pasteur, sise à Hamdallaye. L'occasion a mobilisé plusieurs membres de l'organisation du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire.

Cette action, selon le document qui nous a été remis, est une recommandation du N°1 mondial de l'organisation. Lors de la rentrée 2017-2018, Ian HS Riseley a attiré l'attention des rotariens sur la place accordée à l'environnement et aux changements climatiques. C'est dans cette lancée que le Rotary club Djoliba de Bamako a décidé de participer au ralentissement du réchauffement climatique en plantant 165 arbres.

Le président du Rotary Djoliba, M. Moustaph Diawara, a rappelé l'importance de l'arbre dans une société comme la nôtre. Il a demandé à ce que chaque Rotarien à travers le monde plante, ne serait-ce qu'un arbre. Selon lui, la plantation de 165 arbres sur la place de Rotary International est la preuve matérialisée de la volonté des Rotariens à participer au ralentissement du réchauffement climatique. Il a exhorté les autres associations à l'imiter.

A la suite du président de Rotary club Djoliba de Bamako, le représentant du comité des Présidents, Djibril Coulibaly, dira que le Rotary est un réseau international d'hommes et de femmes motivés qui se consacrent à des actions sociales pour améliorer les conditions de vie de la communauté. A l'en croire, le Rotary n'est ni une secte, ni un groupe de petits bourgeois. Il a rappelé qu'il fut créé à Chicago le 23 février 1905 par un avocat du nom de Paul Percy Harris souhaitant retrouver au sein d'un club service l'esprit de camaraderie qui régnait dans les petites villes de sa jeunesse.

L'appellation « Rotary » découle du roulement des premières réunions dans les bureaux des membres du club. Aujourd'hui le Rotary compte environ 1 200 000 membres, 34500 clubs dans plus de 200 pays, a-t-il fait savoir, avant d'ajouter que 49 rotariens ont participé en 1954 à la conférence qui consacra la création des Nations Unies. Le Rotary est membre de l'UNICEF, de l'Unesco, de l'OMS et de la FAO.

Le représentant du ministre, Alassane Omotime. A déclaré qu' « en plantant ces pieds d'arbres, vous allez lutter contre la déforestation, une action qui a tout son sens ».

Pour rappel Rotary est une organisation International vielle de 110 ans. Elle rassemble des hommes et des femmes issus de tous les continents et de toutes les cultures pour échanger des idées, nouer des amitiés et établir des relations professionnelles pour avoir un impact localement et dans le monde. Elle compte environ 1,2 million de membres et plus de 35 000 clubs à travers le monde.