Congo-Kinshasa: L'élite intellectuelle congolaise invitée à influencer les décisions politiques

À en croire Denis Mukwege, il est temps de renverser cette pyramide en accordant beaucoup d'importance aux mouvements citoyens. Déjà, il y a des sursauts patriotiques ci et là à travers le pays. Car, la classe politique conduit le pays à l'abîme pour des intérêts égoïstes et partisans, a-t-il déploré. « Les intellectuels congolais doivent savoir rendre l'impossible possible. Ils doivent savoir forger les clés pour ouvrir les portes. Ils doivent agir pour un idéal commun », a-t-il martelé.

Les deux premiers intervenants, notamment professeur ordinaire André Mbata Mangu et Dr Denis Mukwege ont planché sur la responsabilité, le rôle et la mission de l'universitaire congolais dans la situation politique de l'heure.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.