Sénégal: Le Groupe Wari blinde le dispositif pour le rachat de Tigo

Mais, les autres repreneurs concurrents déclarés pour racheter Tigo éclaboussés pour des scandales avérés en France et récemment aux Comores ( révélés par Confidentiel Afrique ) multiplient leurs manœuvres et leurs désinvoltures opérations de charme à travers l'Afrique. La multinationale Millicom persiste impuissante à tomber dans le jeu trouble des repreneurs étrangers en mal d'image qui lui dictent leur loi.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le cash flow de Wari est déjà acquis et l'état a désormais le coeur net sur la crédibilité du portefeuille et du montage du Groupe Wari.

Selon nos informations, le Groupe Wari a blindé son dispositif juridique, technique et financier et rassuré le Président Macky SALL sur la sincérité de son offre et sa capacité financière à s'offrir la filiale sénégalaise de Millicom.

Le dossier du rachat de Tigo est loin d'être une affaire de duel entre deux jeunes entrepreneurs sénégalais comme on le présente dans certains milieux d'affaires du pays et aux yeux de l'opinion nationale.

Selon des informations crédibles en possession de Confidentiel Afrique, Millicom est abusé par ces repreneurs étrangers et subit des pressions de leur part. Notre source confirme la tenue de réunions discrètes entre les représentants des plénipotentiaires du consortium avec les autorités de Millicom à Paris, au Luxembourg et à Dakar, depuis la publication du décret présidentiel.

