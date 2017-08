Congo-Kinshasa: Le pays ferme ses frontières à une série de produits venus d'Angola

Et le risque est important pour les consommateurs en termes de qualité. Et donc, nous voulons aussi par ces mesures régler la question du rapport qualité-prix de ces produits », avance le ministre du Commerce.

Autant de produits dont l'interdiction d'importation concerne tout le territoire de la République démocratique du Congo. Et la mesure vise en particulier les flux de marchandises qui transitent par la frontière entre la RDC et l'Angola, dans l'ouest du pays.

C'est une fermeture partielle et temporaire. Temporaire car la mesure porte sur une période de six mois. Partielle, car seuls des produits de grande consommation sont concernés, parmi lesquels le ciment gris, la ferraille, le sucre, la bière et toutes les boissons gazeuses.

Les autorités de République démocratique du Congo ont annoncé ce lundi 28 août l'interdiction de l'importation de plusieurs produits de grande consommation dans l'ouest du pays pour une durée de six mois. L'objectif est de lutter contre la contrebande et de protéger les industries en RDC, selon Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du Commerce.

