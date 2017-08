Congo-Kinshasa: Faikin 2017 - André Kimbuta promet 20.000 USD à un groupe de maraichères et chercheurs

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a promis de débloquer 10 .000 USD pour les maraîchères de Kinshasa. C'était à l'occasion de la clôture, le vendredi 25 août, de l'édition 2017 de la Foire agricole internationale de Kinshasa (Faikin 2017).

Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a également assuré sa protection aux maraichères. « Je suis votre avocat général. Ne craignez rien. Nous avons été à l'école grâce à votre travail. Et, aujourd'hui, nous sommes-là pour vous. Nous vous octroyons 10.000 USD pour vous encourager dans votre travail. On ne pourra vous spolier vos terrains que le jour où je ne serai plus vivant. De mon vivant, vos terrains ne seront jamais spoliés », a-t-il rassuré.

Pour André Kimbuta, une nouvelle attribution est reconnue au ministre provincial de l'Agriculture et Développement, Kabemba Okanja Magloire. Désormais, il s'occupera des Affaires foncières de la ville de Kinshasa.

Toujours dans le cadre de ce Forum, André Kimbuta a accordé une prime de 10.000 USD à un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA). L'octroi de cette prime s'inscrit dans le cadre des efforts et soutien en matière de recherches liée au développement de l'agriculture.

Le gouverneur de la ville s'est dit impressionné par la qualité et la profondeur des débats du Forum de la 2ème Faikin. Il a exprimé sa gratitude à l'égard de tous les participants à ces travaux qui se sont déroulés pendant trois jours.

Le forum des agriculteurs de Kinshasa a encouragé, entre autres, la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, la structuration des productions en groupement, la sécurisation des sites agricoles. Au menu, l'on note également les innovations, la protection des créations intellectuelles, la promotion du développement des assurances agricoles, la vulgarisation des innovations et la protection des créations intellectuelles. Le développement de l'agriculture et de la relance agricole ont constitué l'essentiel des débats.