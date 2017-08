Congo-Kinshasa: La Céni prépare à Kananga le lancement de l'enrôlement dans le Kasaï

Le rendez-vous de Kananga, signale-t-on, réunit plusieurs personnalités, notamment des députés nationaux, des experts de la Société civile, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Communication (CSAC), les ambassadeurs du Zimbabwe, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Entre-temps, quatre commissions ont été mises en place depuis hier lundi à l'ouverture de l'atelier d'évaluation du processus électoral organisé à Kananga. Il y a les commissions : Questions juridiques et opérationnelles, Budget et financement du processus électoral, Logistiques des opérations, et Politico-administrative et sécuritaire. Chaque commission sera dirigée par un membre du bureau de la Céni.

Pourtant, dans le contexte de tension entre acteurs majeurs de la scène politique, la problématique reste la même : comment concilier la pression de l'alternance à tout prix en décembre 2017 exercée par une partie de l'Opposition et des mouvements citoyens, et un probable report des scrutins, dès lors que les canaux sont contestés ? La question demeure sans réponse.

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a débuté, hier lundi 28 août à Kananga (Kasaï Central), l'évaluation du processus électoral. Cet atelier qui se poursuivra jusqu'à mercredi 30 août reste déterminant pour baisser la tension politique dans le pays. C'est à l'issue des travaux que l'option de reporter ou non des élections sera levée. La Céni, qui a réactivé son calendrier renvoyant les élections à fin 2019, devrait se retrouver prochainement avec le CNSA et le gouvernement pour formaliser son option.

