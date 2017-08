Ile Maurice: Primary School Achievement Certificate - Autres examens, même stress

Aujourd'hui, mardi 29 août, et demain, les élèves du Grade 6 au primaire, seront en examens. Effectivement, Nine-Year Schooling (NYS) oblige, les 19 632 écoliers devront faire face pour la première fois aux papiers de la Primary School Achievement Certificate (PSAC). Ils ont le papier des sciences aujourd'hui et, demain, celui d'histoire-géographie. Mais, un examen étant ce qu'il est, le stress et l'appréhension règnent toujours autant chez les élèves que chez leurs parents.

Le PSAC remplace le Certificate of Primary Education (CPE). Toutefois, l'élimination du CPE n'enlève en rien la pression sur les frêles épaules de ces écoliers. Une bonne performance égale, dans la tête de beaucoup, une place au sein d'un «bon» collège. Il ne faut pas oublier qu'après leur admission en Grade 7, les enfants vont devoir de nouveau tout miser sur les trois années suivantes afin d'obtenir une place au sein d'une académie après l'examen de Grade 9.

Avec ce nouveau système, le ministère de l'Éducation espère ouvrir à tous les jeunes l'accès aux diverses opportunités, afin qu'ils puissent atteindre les plus hauts niveaux de performance. Les autorités espèrent aussi réaliser une transition en douceur au secondaire.

Sauf que les parents ne vivent pas ce nouveau système de manière sereine. «Nous sommes encore plus stressés parce que nous ne savons pas si notre enfant réussira à obtenir le collège qu'il lui faut», lance ce père de famille. Ses deux aînés ont été admis au collège Royal de Port-Louis. Mais pour le dernier, avec la fin des collèges nationaux, cette possibilité n'est plus de mise.

De son côté, Vishnu Veerapudren a essayé tant bien que mal de faire que sa fille, Mevee, se détende. Il fait les 100 pas devant l'école St-Jean Baptiste de la Salle, à Port-Louis. «Dimanche, toute la famille est allée à Bagatelle. Nous avons joué au baby-foot, histoire de lui faire oublier la pression de ces examens.» Mais à voir son expression, c'est lui qui est le plus stressé. «J'espère qu'elle obtiendra une place au Renganaden Seeneevassen SSS.»

Un peu plus loin, à l'école Raoul Rivet, les visages des parents sont crispés. D'emblée, ils soutiennent qu'ils ont pris deux jours de congé afin de rester aux côtés de leurs enfants. «En tout cas, je peux dire que ces examens n'ont pas perdu de leur importance. Avant, ce n'était pas facile d'obtenir une place dans un bon collège. Et cela n'a pas changé du tout», dit l'un d'eux. Toutefois, certains déplorent que ce n'est qu'après le premier trimestre de cette année qu'ils ont été informés que ces deux matières (sciences et histoire-géo) allaient être l'objet de contrôles. «On se demande comment les enseignants ont pu aménager leur emploi du temps pour nos enfants.» Quoi qu'il en soit, ces parents seront devant les établissements primaires dès 9 heures ce matin.