Congo-Kinshasa: MP-Palu - L'échec du Kwilu déstabilise l'alliance de 2006

Le Palu n'a pas digéré l'échec de son candidat à l'élection des gouverneurs dans la province du Kwilu, son fief naturel. Sans détours, il accuse la MP, particulièrement son secrétaire général, Aubin Minaku, d'avoir soudoyé l'électorat pour faire couler son candidat.

Dimanche dernier, le bureau politique du Palu s'est réuni autour de Gizenga pour faire le point de l'alliance qui le lie depuis 2006 avec la famille politique du chef de l'Etat. Le Palu constate la fin de la majorité qui a géré depuis 2006 et s'affirme comme force sociopolitique. Aussi un ultimatum de trois jours a-t-il été lancé à la MP pour se repentir.

Arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2006, le Palu d'Antoine Gizenga crée la surprise en s'alliant à la famille politique du chef de l'Etat, alors dénommée Alliance pour la majorité présidentielle (AMP). Fort de cette alliance, Antoine Gizenga est nommé Premier ministre. Adolphe Muzito lui succéda 21 mois plus tard à ce poste, consécutivement à sa démission. C'était en vertu de cette alliance. Entre-temps, l'AMP s'est muée en MP (Majorité présidentielle).

Malgré toutes les frictions qui ont souvent émaillé ce deal avec la MP, le Palu s'est efforcé à respecter ses engagements. Raison pour laquelle il a, à juste titre, considéré que le poste ministre d'Etat au Travail, tout comme le juteux ministère des Mines, sans compter d'autres postes, lui ont été attribués au sein du portefeuille de l'Etat en vertu de la vision commune partagée en 2006 et soutenue à bras le corps en 2011.

« Avec la fin du mandat, il faut faire une évaluation de l'alliance parce que le pays est géré actuellement dans un contexte où il n'existe plus de mandat », a déclaré sans ambages un cadre du Palu. Il poursuit : « Nous tous, de la coalition et de l'ancienne opposition n'avons plus de provision. Le carburant que le peuple nous avait donné est épuisé depuis le 20 décembre 2016 avec la fin des mandats ». « C'était du carburant pour cinq ans. Pas plus ! », a-t-il martelé.

Seulement, voilà. Comme toute alliance politique, l'accord Palu-MP a connu l'usure du temps. Sur le terrain, il y a un certain nombre de données qui ont changé. L'avènement en 2016 du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a sensiblement reconfiguré la scène politique congolaise. Si bien qu'aujourd'hui, le Palu n'est plus ce partenaire indispensable à l'égard de la MP.

Mais au Palu on ne rougit pas : « Il n'existe plus de majorité après la fin des mandats. Parler de majorité aujourd'hui c'est mentir et voler le peuple. C'est même le provoquer ». Dans cet environnement politique flou, le Palu insiste sur le fait que se prévaloir d'être la majorité revient à voler au peuple son pouvoir.

Depuis sa victoire à la présidentielle de 2011, la MP a totalement repris le contrôle de la situation, ne laissant au Palu qu'une portion congrue dans le partage des responsabilités au sein de l'Exécutif. Fini la belle alliance de 2006, le Palu a donc été réduit à un simple allié, sans influence réelle sur la solidité de la MP. Malgré tout, le Palu s'est contenté pendant tout ce temps de la portion - quoi que modique - qui lui était accordée. En réalité, le Palu a juste attendu le bon moment pour revendiquer son droit dans une alliance politique qui aura tenu pendant dix ans. Et l'élection des gouverneurs, lancée courant août par la Céni a servi de test au parti d'Antoine Gizenga.

Le syndrome de Kwilu

La goutte qui a fait déborder le vase c'est l'échec enregistré dans la province de Kwilu, par le candidat aligné par le Palu. Le député national Floribert Loboto a été battu, samedi 26 août dernier, à plate-couture par le candidat indépendant Michel Balabala Kasongo. Un coup dur dont le Palu a du mal à se remettre.

Dimanche dernier, soit 24 heures après la déroute du Palu dans le Kwilu, le patriarche Antoine Gizenga a réuni autour de lui son état-major pour faire le point de la situation. Le Palu ne cache plus sa colère. Le parti d'Antoine Gizenga voit dans l'échec du Kwilu une main noire de la MP, particulièrement son secrétaire général Aubin Minaku, ressortissant d'Idiofa, l'un des territoires de la province du Kwilu.

Dans le communiqué diffusé à l'issue de sa réunion du dimanche dernier, le Palu ne fait pas dans la dentelle. « Cet échec est de la responsabilité du secrétaire général de la MP, Aubin Minaku. C'est anormal d'autant que c'est au Kwilu qui est le bastion du premier allié de Joseph Kabila. Cet échec intervient quelques jours seulement après le départ du Kwilu du secrétaire général de la MP et c'est très grave parce que c'est sa province d'origine ». Culpabilisant davantage Aubin Minaku, le Palu enfonce le clou : « Aubin Minaku a menti au chef de l'Etat qui s'était pourtant rendu la veille de l'élection auprès de Gizenga. C'est la direction de la MP qui a échoué ».

Convaincu de la pertinence de ses arguments, le Palu n'entend pas se laisser berner. Bien au contraire, il menace de passer à l'acte, à l'issue du rapport de mission d'une délégation de son bureau politique dépêché à Kwilu. A ce propos, il donne « trois jours à la MP pour réparer l'aventure du Kwilu ». Son communiqué du dimanche 27 août est assorti d'une menace. « A l'issue de cet ultimatum, note-t-il, si la réponse n'est pas positive, l'alliance serait remise en cause, car elle ne répond plus aux objectifs que nous nous sommes fixés depuis 2006 qui étaient de sauvegarder les acquis de la démocratie par la consolidation de la gauche congolaise pour la conquête du pouvoir par le socialiste et les lumumbistes ».

Décidément, pour avoir perdu son fief du Kwilu, le Palu est prêt à tout - jusqu'à remettre en cause l'alliance qui le lie depuis 2006 à la famille politique du chef de l'Etat. Il a sur les traces de l'Udemo de Nzanga Mobutu. Comme l'Udemo, le Palu a pris tout son temps pour digérer l'injustice dont il a été victime depuis 2006. La débâcle de Kwilu n'aura été que cette petite goutte qui a fait déborder le vase. En réalité, le Palu ne se retrouvait plus dans le jeu concocté avec le chef de l'Etat en 2006.

« La majorité s'est émoussé depuis longtemps avec l'entrée dans la coalition des opposants. Elle n'existe plus simplement », tempête ce cadre du Palu. « Avec l'accord de Saint Sylvestre la majorité n'existe plus ».

Depuis le départ de Muzito de la Primature, le Palu n'a jamais été bien servi au sein de l'exécutif national. Si le poste de ministre des Mines continue encore à lui revenir, via Martin Kabwelulu, son appartenance au Palu n'est que de façade. En effet, Martin Kabwelulu, ministre Palu à sa nomination en 2006 est pour le moment plus proche du chef de l'Etat que d'Antoine Gizenga. Le seul poste qui revient pleinement au Palu est celui de vice-Premier ministre au Travail et Prévoyance sociale. Et plus rien ne vient en supplément.

Face à son destin

Dans la procédure d'élection des gouverneurs, le Palu pensait donc se refaire une identité en prenant possession de son fief de Kwilu. Malheureusement, l'élection du 26 août 2017 a été une grande désillusion. Autour du Palu, l'échec de Kwilu est un affront. Il passe difficilement. Aussi réclame-t-il le rapidement une évaluation de l'alliance avec la MP.

L'élection ayant été jouée depuis le samedi 2017, qu'est-ce que le Palu compte tirer de sa démarche actuelle ? Va-t-il obliger ses membres de démissionner de tous les postes de responsabilité qu'ils occupent ? C'est très probable. Mais, le cadre contacté relativise les choses estimant que la gestion actuelle est une expédition des affaires courantes par ceux qui ont géré le pays ensemble, ayant un bilan commun à assumer et à demander pardon le cas échéant à la population. Le Palu estime qu'il ne se dérobera pas de son devoir de justifier pourquoi les attentes du peuple n'ont pas été rencontrées.

Le plus évident est que le Palu joue sa crédibilité. Il s'agit autant pour Antoine Gizenga que pour tous les membres du Palu de rassurer leur base naturelle. Sans doute, l'échec de Kwilu ne sera pas aussitôt effacé des mémoires des militants et militants du Palu. La pilule est si amère que le Palu sent sa fin proche.

L'échec du Kwilu ne serait-t-il pas ce signe avant-coureur qui sonne le glas de la désintégration d'un parti qui veut se requinquer avec de nouvelles alliances pour une vision partagée avec d'autres acteurs en présence ? Wait and see.