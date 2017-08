Congo-Kinshasa: Infrastructures - Des investisseurs sud-coréens prêts à injecter 100 millions USD dans le pays

Malgré le climat politique morose, des investisseurs continuent à croire. Cette fois-ci, c'est le secteur de l'infrastructure qui les attire.

Un groupe d'investisseurs sud-coréens veut investir 100 millions de dollars américains dans le domaine d'infrastructure de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, des hommes d'affaires sud-coréens ont été reçus par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe.

Selon les sources de la primature, l'investissement dans les domaines des infrastructures et des mines a été au centre des échanges entre Bruno Tshibala et ses interlocuteurs. Ces derniers étaient conduits par K.J Lee, présidente de l'entreprise Global Trade and Finance.inc.

Au sortir de cet entretien, K.J Lee a indiqué qu'elle a décidé de se rendre en RDC avec son équipe, avec 100 millions de dollars américains à investir dans le domaine des infrastructures énergétiques, en plus de 50 millions de dollars américains autres, déjà investis dans un projet minier dans l'ex-Katanga. « Plus loin, si nous avons l'accord de partenariat public-privé, je vais y aller beaucoup plus », a-t-elle indiqué.

Et d'ajouter : « Je suis passionné à travailler avec la RDC dans le développement des infrastructures, particulièrement dans la construction des infrastructures énergétiques, les routes, les chemins de fer, l'habitat et l'industrie minier », a-t-elle précisé, en insistant qu'elle voudrait travailler avec le gouvernement de la RDC dans le cadre du partenariat public-privé.

« J'ai été beaucoup impressionné par le Premier ministre, c'est un visionnaire et quelqu'un qui a de bonnes ambitions. Il nous a souhaité la bienvenue. Je vais l'accompagner, notamment par rapport aux projets de développement en infrastructures », a-t-elle conclu.

Pour bon nombre d'analystes, il s'agit là, pour une énième fois, d'un projet qui risque de ne s'arrêter qu'au niveau des vœux. D'autant que des investisseurs potentiels de ce genre, la RDC en a toujours connu. Et ce qui pose souvent problème, soutiennent-ils, c'est la matérialisation.

« Compte tenu du climat politique de plus en plus morose, aucun investisseur sérieux ne peut prendre le risque d'investir son argent en RDC, étant donné que la politique guide l'économie », a spéculé un économiste qui a requis l'anonymat.

« Le pays va mal. Malheureusement, les politiciens cherchent toujours à maquiller la réalité pour faire croire à l'opinion que les choses marchent. Mais en réalité, le climat des affaires peine toujours à s'améliorer, malgré le bon vouloir de quelques gouvernants », a martelé Jaques Mol, analyste politique.