Cameroun: Gakara - 11 personnes tuées par Boko Haram

Actuellement, de nombreuses personnes ont toutes les difficultés pour se déplacer en cette période de saison des pluies. Pour l'élu du peuple, la seule solution, c'est d'installer un poste avancé à Gakara afin de mieux contrôler cette frontière et empêcher le passage et les incursions de Boko Haram.

« L'incursion de la nuit de jeudi dernier a été la plus meurtrière de l'histoire de ce village. Ils n'ont pas épargné le chef. Ils ont enfermé trois personnes dans une maison et les ont brûlées. Ce sont des représailles parce qu'il y a quelques mois, ils ont essuyé les revers de notre armée », explique le conseiller Abba Tipoué.

Et depuis lors, celles qui sont restées, faute de moyens pour partir, ont demandé la protection de l'armée qui ratisse de temps en temps le coin. Et selon un natif de Gakara, conseiller à la commune de Kolofata, ces populations payent aujourd'hui le prix de leur appel aux autorités.

Le bilan fait état de l'assassinat de 11 personnes et de 8 autres prises en otage. Les assaillants ont par ailleurs saccagé le village en brûlant 45 concessions dont celle du chef, qui a également trouvé la mort. N'eut été l'arrivée des soldats de l'armée camerounaise qui les ont énergiquement repoussés, le bilan aurait été plus lourd. Le village Gakara ou ce qui en reste est régulièrement la cible des combattants de Boko Haram qui en ont fait un sentier. En mars dernier, une cinquantaine d'habitations a été incendiée et pillée par Boko Haram. En mai 2017, deux personnes ont été enlevées. Depuis 2014, une bonne partie de la population avait d'ailleurs fui la ville.

On dénombre également 8 otages et 45 concessions incendiées par les assaillants.

