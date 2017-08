Cameroun: Action humanitaire - Roger Milla en Israël

Pour l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, l'aboutissement de cette visite contribue entre autres au renforcement des liens d'amitié entre son pays et le Cameroun et au soutien des actions de solidarité menées tant en partenariat avec le gouvernement qu'avec les acteurs sociaux tel que la fondation « Cœur d'Afrique ».

Au cours de son séjour dans ce pays du Proche-Orient, l'icône du football africain s'est livrée à plusieurs activités. Il a notamment pris part à un diner avec les représentants du ministère israélien des Affaires étrangères, à un tour guidé de la capitale et à un diner avec Pablo Kaplan, fondateur de « Wheelchairs Of Hope », une Ong israélienne consacrée à la production de chaises roulantes pour enfants handicapés et familles pauvres.

