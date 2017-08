Ile Maurice: Me Gavin Glover - «Grand temps de mettre de l'ordre dans ce que l'on appelle les charges provisoires»

interview

Sur quoi vous êtes-vous basé pour demander la radiation de la charge de blanchiment d'argent contre Navin Ramgoolam ?

Le point principal, c'est le délai entre le moment où la charge provisoire a été déposée et le temps que prend la poursuite pour engager le procès formel.

D'ailleurs, la magistrate a affirmé que la poursuite ne l'a pas assez éclairée et cela, depuis 29 mois, soit depuis l'arrestation de mon client.

Pourquoi cette affaire peut-elle servir de précédent ?

Parce qu'il est grand temps de mettre de l'ordre dans ce que l'on appelle les charges provisoires. C'est un système dont la police abuse, surtout si l'affaire est mêlée à la politique. Et cela peut prendre des années.

Êtes-vous au courant si le Directeur des poursuites publiques va déposer une charge formelle ?

Le Directeur des poursuites publiques dit qu'il va déposer, je ne le contredis pas. On est à 29 mois, on attend toujours la charge formelle. On veut être prudent. On attend.

Que risque votre client ?

Il faut attendre la charge formelle. Est-ce qu'il sera inculpé pour un délit au bas de l'échelle, soit pour avoir reçu ou fait des paiements de Rs 500 000, ou pour un délit plus grave, soit proceeds of corruption (argent provenant de la corruption). On attend.

Qu'adviendra-t-il des Rs 220 millions des coffres-forts ?

L'enquête policière continue. Elle doit se dissocier de la charge provisoire. On laisse la police poursuivre son enquête et on ne va pas demander quoi que ce soit.