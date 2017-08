Ile Maurice: «Fraude» à la coopérative de Vacoas - Toujours pas de charge formelle contre Kamla Parmessur

«It has been more than two years since the lady is on bail», a avancé Me Gavin Glover, en cour de Curepipe, ce lundi 29 août. L'affaire opposant la police à Kamla Parmessur, ex Chief Executif Officer de la Vacoas Popular Multipurpose Cooperative Society Ltd, a été appelée en cour ce lundi, devant la magistrate Meenakshi Bhogun.

Kamla Parmessur fait face à une accusation provisoire de «conspiracy to defraud». Me Gavin Glover, Senior Counsel, a demandé à la poursuite de statuer où en est l'affaire.

Il revient à l'enquêteur principal de fournir des explications.

Suivant celles-ci, la poursuite déterminera si une charge formelle sera déposée contre Kamla Parmessur.

L'affaire sera à nouveau appelée le 14 septembre.

Pour rappel, c'est le 12 mai 2015 que l'ex-CEO a été placée en état d'arrestation.

Elle est soupçonnée d'avoir détourné Rs 1 milliard au préjudice de la coopérative.

Kamla Parmessur avait retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 200 000.

Elle a aussi signé une reconnaissance de dette de Rs 10 millions.