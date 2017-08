Congo-Kinshasa: Processus électoral en RDC - La CENI passe à l'auto-évaluation à Kananga

«Nous allons évaluer le processus électoral. Le lancement des travaux est fait, puis s'ensuivront des travaux techniques et des plénières qui dégageront des résolutions. Et ces résolutions permettront à la CENI de publier ce que tout le monde attend : le calendrier électoral. Le calendrier à publier reste une affaire de la CENI. Elle va le publier conformément à la loi organique», dixit Corneille Nangaa.

C'est depuis fin juillet de l'année en cours que le Rassemblement des forces politico-sociales acquises au changement ainsi que bien d'autres structures ont appelé à la publication du fichier électoral le 31 juillet 2017. Il faut dire que la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI- avait, de la cité de l'Union Africaine au Centre Interdiocésain, promis que cette institution allait publier le fichier électoral à l'issue de l'enrôlement entamé dès août 2016. Chose promise, chose due, dit-on. Toutefois, ce rendez-vous, certes incontournable, a été, finalement manqué, si pas raté. Qu'en est-il de l'effet de chaine ? Déjà à l'opposition, la chose était criante. Plus encore dès lors que la CENI par son président a tranché quant à l'impossibilité de l'organisation des élections en 2017. Par-dessus tout, mouvement citoyen, Rassemblement et autres journalistes engagés s'engagent pour lutter afin qu'il y ait des élections cette année. Une perspective pourtant jugée imaginaire par plusieurs caciques du pouvoir. Ce, notamment à cause du fait qu'il ne reste que 4 mois alors que les opérations électorales demeurent. Et, entre temps, la controverse s'installe davantage sur la publication du calendrier électoral qui devra indiquer la route vers des élections voulues par la plus grande majorité pour avant fin 2017.

