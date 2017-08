Congo-Kinshasa: Prunelle !

D'heure en heures, la machine se corse davantage. Le 1er septembre prochain, le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, à l'issue de son deuxième Conclave, avait exigé la publication, par la CENI, d'un calendrier pour la matérialisation du processus électoral, au plus tard, le 31 décembre 2017.

Entre-temps, il avait également promis de convoquer ses affidés dans un meeting, le 3 septembre, pour se livrer à la campagne d'explications de sa nouvelle feuille de route. Au plus tard, le 30 septembre 2017, le même Rassemblement, sous la cohorte de Félix Tshisekedi et Lumbi, cogitant des schémas depuis Limete, lançait, en outre, un appel à la CENI, pour la convocation du corps électoral.

A tout prendre, toutes ces pressions combinées à celles de l'OIF, de l'UE ou de l'Onu, sont, apparemment, vouées d'avance à l'échec. Puisque la CENI qui en est la principale cible, aurait, plutôt, la tête dans un chemin critique dont les délais ne s'accommoderaient nullement avec des dates serrées, ni des raccourcis savamment pensés.

Autrefois, alors qu'il séjournait à Genève, lors des travaux de l'OIF, Nangaa avait sonné le tocsin, en annonçant ses couleurs sur cette même question de la tenue des élections, au plus tard, le 31 décembre 2017. Plus tard, pas moins de quelques jours, la SADC, opérant sous la houlette de Jacob Zuma, semble lui avoir donné raison, lorsqu'elle affirme, en des termes sans équivoque, qu'il n'est plus possible d'organiser les élections, d'ici la fin de cette année 2017.

Et que pour être réaliste, seule, l'évaluation envisagée entre le Gouvernement, le CNSA et la CENI reste l'unique voie, pour sortir le processus électoral de l'auberge. Cette déclaration attribuée au Président en exercice de la SADC, en ce qu'il a eu le toupet de parler du Congo-Kinshasa, dans une question relevant, du reste, de sa souveraineté, a été fortement critiquée. Dans la première ligne de contre-attaque, le Rassemblement dont l'une des têtes couronnées, n'a pas manqué de rappeler la SADC à l'ordre, en disant qu'une telle position teintée de partialité, ramait à contre-courant des aspirations légitimes du peuple congolais. Il le lui rappelait, ensuite, que le peuple tenait à l'alternance démocratique, comme à la prunelle de ses yeux.

Or, celle-ci transite, s'il faut qu'elle soit réellement démocratique, par des voies civilisées dont les élections constituent, au propre comme au figuré, la clé de voûte. Comment, dès lors que ces deux logiques rivalisent d'ardeur sur l'agora politique, arriver à couper la poire en deux ? Comment, alors, sauver les meubles devant la furie de tous ceux qui n'attendent que l'annonce du report des élections, pour agiter la rue ? Comment, enfin, faire passer l'orage et espérer, rempiler, en toute quiétude en 2018, sans casses, ni fissures ? Sans doute que le difficile est là. Le chemin est, certes, balisé à Kananga. Mais, le passage est, en revanche, jonché de quelques embûches, avec ces grèves sèches aux conséquences incommensurables, meetings et autres actions planifiées. Où sont les parties prenantes aux discussions directes ? N'est-il pas temps, aujourd'hui, de rejeter un nouveau pont sur la trajectoire électorale, pour éviter le pire ?