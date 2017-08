Déterminés dans leur lutte pour le renouvellement de la classe politique et ce, partant d'une alternance via des élections transparentes et apaisées, les hauts cadres de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, « NOGEC », ont, depuis le lundi 21 septembre 2O17, débuté leur tournée à l'intérieur de la RD. Congo dans le cadre de leur plan de décrispation du climat politique qui porte sur « l'évaluation du processus électoral autour de la Ceni » aux fins de cheminer à la fixation d'un calendrier consensuel.

Subséquemment, après avoir mobilisé le jeudi dernier dans la province de la Tshopo, fief de son président Constant Mutamba, la délégation s'est rendue, illico presto, au Kongo Central où elle a tenu, deux chaleureux meetings à Madimba et Matadi, respectivement le samedi 26 et le dimanche 27 août 2017.

«Proposer une idée est, certes, une chose mais se battre pour sa réalisation en est une autre». C'est dans la droite ligne de cette réflexion que les leaders de ce mouvement pro-démocratie se sont lancés dans la vulgarisation sur terrain de ladite démarche. Voilà ! A la province de Simon Kimbangu, la première mobilisation a eu lieu le samedi à Madimba, spécialement dans la ville de Kisantu, secteur originel de l'une des figures de proue de ce regroupement, Junior Kombo, fils du feu Timothée Kombo Nkisi, ancien vice-président de l'Assemblée nationale.

Dans ce coin du Kongo Central, plusieurs personnes, faudrait-t-il le noter, ont exaucé de leur présence lors de ladite manifestation organisée à l'école Saint Louis de Kisantu. Menés par leur ¨numero uno¨, Me Constant Mutamba, ces jeunes d'un dynamisme accru ont, d'une part, explicité le contenu de leur plan stratégique et, d'autre part, ont invité leurs frères à s'imprégner de ce schéma de décrispation de la crise.

Après Kisantu, les hauts cadres de ce rassemblement ont pris le chemin de Matadi où ils ont tenu un autre meeting et ce, toujours dans la droite ligne de leur plan. Par ailleurs, il est expédient de souligner que cette manifestation au chef lieu du Kongo Central s'est tenue sous une tumultueuse averse. Toutefois, cela n'a pas interrompu ladite conférence. Ce, d'autant plus que, et la délégation de la NOGEC, et la foule, ont accepté de s'humecter collectivement par cette pluie.

Détermination

Certes, la force de la jeunesse se traduit par sa dextérité dans la manière de réagir. De facto, la NOGEC, étant mouvement des jeunes, n'a pas voulu se limiter à proposer des idées. D'où, elle se bat bec et ongles, partant de ces descentes, pour que leur proposition se transforme promptement à u modus vivendi entre les acteurs politiques. Ceci prouve vraisemblablement la détermination de ces patriotes qui, opinent-ils, n'en peuvent plus de la manière dont le pays est géré. Telle est même la quintessence de ladite tournée. De signaler en outre que ces jeunes patentés par une véritable démocratie en RD. Congo iront dans les prochains jours au Grand Kasaï et, par après, sera le tour d'autres provinces.