Congo-Kinshasa: Musique - Faya Tess exporte la rumba congolaise en Hongrie !

Signalons que Faya Tess vient de lancer également, le volume 6 dans la série «Au temps des classiques». Constituée des chansons nostalgiques signées par les grands esprits de l'école «Odemba» et «Fiesta», cette nouvelle collection est pour accompagner les amoureux de la rumba congolaise pendant cette période des vacances. C'est une compilation de haute facture à découvrir et à consommer sans modération.

Une ambiance euphorique a marqué cette production scénique au cours de laquelle le monde a encore salué le brassage artistique et culturel spectaculaire entre la RDC et le Cuba. Deux nations réputées en matière de la rumba dans le monde, selon l'histoire de la musique.

Selon notre correspondant basé à Budapest, la soirée a été une réussite totale pour l'ensemble de l'orchestration qui a proposé un répertoire succulent, au rythme de la rumba cubano-congolaise. Le temps fort, c'est quand la Sirène d'eau en mode s'est exhibée en mode «one women show», en électrisant la salle. Et aussi, une démonstration spectaculaire du duo composé de la grande chanteuse Cubaine Ludmila Merceron et Faya Tess. Deux belles voix ont caressé les tympans et ont mis sens dessus, dessous les mélomanes de la bonne musique. Les uns et les autres ont été très impressionnés par la prestation de l'artiste rd-congolaise qui les a permis de découvrir la diversité musicale, partant de la rumba.

Toujours performante, Faya Tess a livré un spectacle tonitruant, dans la soirée du 25 août 2017, dans la ville hongroise de Nyiregyhaza. Sur scène, la chanteuse congolaise s'est fait accompagner par une équipe de musiciens cubains. Elle était très appréciée et applaudie grâce à sa voix naturelle douce et surtout sa prestance artistique.

