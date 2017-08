Congo-Kinshasa: Obsèques d'Etienne Tshisekedi - Le MR exige le rapatriement du corps avant la tenue des élections en 2017

Six mois depuis la mort d'Etienne Tshisekedi, le leader charismatique de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, (UDPS) à la Clinique Sainte Elisabeth à Bruxelles, la date du rapatriement de son corps n'est toujours pas connue.

Seuls les lieux des funérailles, le Palais du peuple, et d'inhumation qui n'est rien d'autre que la concession familiale à N'sele, restent jusque-là connus de tous. A quand le rapatriement de sa dépouille mortelle ? Cette question n'a toujours pas trouvé de réponse. C'est la raison pour laquelle les chevaliers de la plume du Journal « La Prospérité » ont approché hier, lundi 28 août, Me Lucien Ingole Isekemanga, Secrétaire Général du Mouvement pour le Renouveau, parti politique cher au Député National Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua. Cet échange s'est déroulé au siège du parti, dans la commune de Lingwala.

Dans un entretien à bâtons rompus avec le Secrétaire Général du Mouvement pour le Renouveau ( MR) au sujet des obsèques du feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ce cadre n' a pas hésité de délier sa langue. Il a rappelé que lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, sa formation politique avait appuyé l'appel pathétique lancé par Madame Marthe, épouse du Sphinx de Limete, sur les antennes de TV5 Monde, demandant à tous les Chefs d'Etat de s'organiser pour enterrer Etienne Tshisekedi. Il est déplorable, dit-il, que jusqu'à présent le Corps du Patriarche, trainaille encore à la morgue pour des raisons non justifiées. D'où, le MR demande au Gouvernement de la RD. Congo, de faciliter le retour du corps de celui qui a beaucoup travaillé pour ce pays. Et de dire : « au nom du Président National, Clément Kanku, le MR et l'Union pour la Nation, demandent au Gouvernement d'agir en toute responsabilité pour faciliter le retour de ce corps sans vie avant l'organisation des élections ici au Congo ». « Nous devons lui rendre les hommages dignes de ce nom. Car, il s'est battu pour l'honneur et la dignité des congolais », a-t-il insisté. Ce, avant d'ajouter qu'il mérite le témoignage du peuple congolais et c'est ainsi qu'il doit être accompagné dans son dernier demeure avec honneur.

A l'en croire, qu'on le veuille ou pas, le corps de celui qui est considéré comme grand opposant Congolais doit rentrer afin qu'il soit enterré au pays de ses ancêtres.

Il a également rappelé que dans la culture africaine, particulièrement, congolaise, si quelqu'un est mort, on arrête tout pour s'occuper de ses funérailles.

Dès qu'on finit, on peut reprendre les activités. Mais ici, 6 mois après sa mort, le corps d'Etienne Tshisekedi continue à être gardé à la morgue.

Similitude entre Mobutu et Tshisekedi

Si le cas de Tshisekedi wa Mumba, sera assimilé à celui du Marechal Mobutu, le MR estime que c'est sera un sabotage. « Ce qui a été pour le Maréchal n'est ni plus, ni moins qu'un pur sabotage », souligne-t-il. Pour lui, le Sphinx de Limete a mené sa lutte dans le respect de la constitution et des lois de la république, à la laquelle, lui-même avait qualifié de lutte pacifique. Pourquoi lui réserve le même sort que Mobutu ? s'interroge-t-il. Ainsi, le MR en particulier, et le peuple congolais en général, réclament le retour du corps d'Etienne Tshisekedi le plus vite possible.