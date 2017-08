Congo-Kinshasa: ECC - Le Professeur Masiala parle de Mgr Milenge !

Dans une série d'interviews réalisées entre mi-juin et mi-juillet par Souzie Kibira, journaliste à la RTGA, plusieurs hautes personnalités ont prêté leurs voix au projet de documentaire autour du Révérend-Docteur Milenge Mwenelwata, réélu 2ème Vice-président de l'Eglise du Christ au Congo (ECC).

Parmi les personnalités qui avaient parlé de Mgr Milenge, il sied de citer le Professeur Masiala-ma-Solo, Ancien Président des Laïcs protestants (MILAPRO). Ce dernier n'a pas hésité d'appeler Milenge comme un bon étudiant quand il l'avait accueilli à l'Université Protestante à la faculté de Théologie. Plus loin, le Prof Masiala le classe parmi les meilleurs étudiants de l'époque.

"D'ailleurs, je l'ai accompagné par deux fois, comme Ambassadeur de la Paix. Il a été couronné à l'époque dans la grande salle de conférence aux Affaires Etrangères ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Et, ensuite, il était élevé au rang de Doctor Honoris Causa dans son domaine de la Théologie", a révélé le Prof Masiala. Pour l'ancien Président des Laïcs protestants, Milenge est un homme des grandes entreprises, un entrepreneur, pas dans le sens commercial, mais il sait se vendre et vendre le projet qu'il a compris. Ci-après, l'intégralité de l'entretien entre Souzie Kibira, journaliste à la RTGA et Prof. Masiala.

Qu'es-ce qui vous a marqué dans son parcours professionnel ?

Sa disponibilité. Il est très disponible et très entreprenant. Car, il s'accroche à ce qu'il a compris, et c'est fondamental comme Protestant et comme celui qui suit et qui accompagne et qui a compris le fondement de la Reforme de 1517, nous somme cinq cents ans maintenant, j'ai l'impression que Milenge a cet arome-là initié par la reformation de Luther et Calvin, et Zwingli et de Farel, de Bisel, ça m'a marqué et partout on me présente Milenge on dit que c'est un homme paisible, un homme jovial, un homme qui est bien avec les autres, ça je peux l'affirmer donc il m'a beaucoup marqué.

Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller de ne plus faire ?

Il a un avenir qui est radieux, il est jeune, il est intelligent, il n'aime pas seulement son pays et son Eglise mais, il aime aussi son prochain. La Réforme a tablé sur trois fondamentaux, la piété pour soi-même, donc la sanctification, l'équité, ça aussi il doit s'aligner (... ). Je suis comme lui et les protestants de 1517 ont insisté sur l'équité.

Et, à ceux qui ne les connaissent pas qu'est-ce que vous les conseillez ?

Il faut l'approcher, il faut approcher Milenge, parler avec lui, il est ouvert, il reçoit tout le monde, je pense qu'il est bien un berger, un Pasteur. Je suis arrivé chez lui une seule fois et de façon circonstancielle. Je veux modifier ça aussi pour bien connaître Milenge dans sa casquette de père des enfants chez lui à la maison, parce que je le connais à son bureau, à l'Eglise, dans ce que nous faisons ensemble à l'Observatoire Africain de la Sanction Positive.

Il vous écoute en ce moment, quel message vous lui adressez ?

Oui. Je le salue d'abord, je salue Pasteur Milenge sur la ligne, sur la conduite de l'Eglise Protestante au Congo et il se bat, il s'organise, il a des idées et ces idées, il les partages. Voilà, le troisième profil fondamental des protestants c'est le partage, c'est-à-dire, savoir partager, savoir donner et pour donner, il faut posséder et il est au travail jusque tard la nuit. J'ai l'impression qu'il sait travailler. Cela est un atout pour Milenge. J'invite les autres à découvrir cet homme ; un homme de paix ; un homme travailleur, un homme qui aime, un homme qui partage, un home qui est à l'écoute de tout le monde.

Merci beaucoup

C'est moi qui vous remercie