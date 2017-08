Congo-Kinshasa: Vers la rupture !

C'est notamment, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Sud-Kivu, le Sud-Ubangi, la Tshopo, le Bas-Uélé, la Tshuapa et le Kwilu. Ça et là, contrairement aux craintes exprimées avant, les scrutins se sont déroulés normalement. Même dans la Province du Haut-Katanga, où l'on a cru que la centrale électorale allait se rétracter suite à la notification lui adressée, par le biais de son Président, Corneille Nangaa, en rapport avec le dossier du Gouverneur Jean-Claude Kazembe, alors réhabilité par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il n'en était pas question. C'est un ticket présenté par la Majorité présidentielle qui l'a emporté. Dans l'ensemble, trois provinces verront les élections organisées au second tour.

