Congo-Kinshasa: Juriste, Acteur de la Société Civile, Chercheur... Carlos Mupili - "l'organisation des élections d'ici fin 2017 est une utopie"

"Chaque chose a son temps sous le soleil", dit-on. Commencé le 28 mai 2017, le processus d'identification des électeurs a pris fin à Kinshasa, ce 28 août 2017.

Dans une interview exclusive accordée au Journal La Prospérité, Carlos Mupili Kabyuma, Président de la Société Civile de Kinshasa et de la Dynamique Chrétienne pour la défense des Droits Humains et de l'Environnement, DCDHE, Point focal Kinshasa CN-CPI et Chercheur en Droit international et en Cyber droit, a fait sa lecture par rapport au processus d'enrôlement à Kinshasa. Il salue le courage de la population et la volonté qu'elle a eu pour obtenir sa carte d'électeur en dépit de plusieurs faiblesses techniques manifestées par la CENI dans son travail.

Cette épreuve étant passée, l'heure est la tenue des élections. Carlos Mupili reste convaincu que les élections auront lieu en RDC. Toutefois, au-delà de la date prévue par l'Accord de la Saint Sylvestre. Et, il a motivé sa position. Ainsi, il en appelle à un dialogue de la communauté savante qui devrait présenter des propositions aux politiciens. Il a fait aussi savoir que la Société Civile et les forces vives travaillent sur l'évaluation de l'échéance pour organiser les élections. Elles proposeront un chronogramme pragmatique avec l'analyse rétrospective qui tiendra compte de la vraie vitesse du processus électoral pour vérifier si le prochain calendrier de la CENI sera réaliste ou démagogique. Vu la richesse de ses réponses, lisez-les, in extenso dans les lignes qui suivent.

Président, l'enrôlement des électeurs à Kinshasa a pris fin, en principe, aujourd'hui, lundi 28 août 2017. Quelle lecture pouvez-vous en faire ?

Merci pour l'opportunité accordée. Monsieur le Journaliste, la fin de l'enrôlement à Kinshasa me laisse avec une très bonne impression. Celle de croire que le peuple kinois veut les élections pour sanctionner cette classe politique médiocre, responsable de malheur de congolais depuis l'indépendance.

En ma qualité de Président de la Société Civile de Kinshasa, à voir la discipline et la patience observées dans le chef des populations kinoises dans la file d'attente, sans incident, ni désordre médiatisé, je comprends que les actions de rue meurtrières sont vraiment l'œuvre théâtrale des politiciens qui ont peur des sanctions de vote. Et, par conséquent, ils préfèrent vendre le sang des congolais naïfs comme dossier pour briguer des postes au Gouvernement.

Mais, il faut noter que la CENI a présenté des faiblesses dans ce processus suite à un mauvais recrutement. Celui-ci est lié notamment, au clientélisme. C'est-à-dire, quelques membres enrégimentés n'ont pas passé ni le test, ni suivi la formation. Conséquence, la lenteur des Opérateurs de saisie. Ce qui ne permettait pas d'enrôler même 15 personnes par jour. Par ailleurs, nous condamnons des partis politiques qui n'ont pas envoyé des témoins dans les centres d'inscription.

Président, à l'allure où vont des choses, les congolais perdent espoir de se choisir leurs Représentants cette année. D'après vous, les élections, au plus tard fin décembre 2017, est-ce un mythe ou une réalité ?

Sans intention de décourager le peuple congolais, j'affirme que l'organisation des élections au plus tard fin 2017 est une utopie. Je reviens à vous dire que le Dialogue du Centre Interdiocésain, sur lequel le peuple congolais avait de l'espoir, a échoué. La raison est simple. Les participants n'étaient pas allés réfléchir ni sur le scrutin électoral et son financement, ni moins encore sur le calendrier électoral. Mais, ils y étaient pour discuter sur le partage des postes que la CENCO, complice de l'hypocrisie politique, a appelé "arrangements particuliers".

Donc, je dirai, sans avoir peur d'être contredit, que la projection retenue, "au plus tard fin décembre 2017", n'était pas réfléchie. Tout cela est arrivé parce qu'ils avaient leurs têtes ailleurs, dans le pouvoir.

Pour preuve, ceux qui réclament encore les élections aujourd'hui sont ceux qui ne sont pas au gouvernement ou au CNSA. Tandis que ceux de Limete, qui crient encore par jalousie et par mécontentement, veulent encore une autre occasion de dialoguer pour venir au Gouvernement. Ils se cachent toujours derrière les causes populaires. Parmi celles-ci, je peux citer, les élections, la démocratie. Mais, lorsqu'ils seront à la mangeoire, ils changeront le langage. Ceux qui sont au gouvernement et au CNSA actuellement, ils accusaient Matata de refuser de donner les moyens à la CEN pour la tenue des élections. Ceci, en dépit de ses multiples justifications de chute des prix des matières premières. Aujourd'hui, ils sont là et rien ne change, excepté leur langage qui change de camp. Ils sont passés des insultes à Kabila aux flatteries à Kabila.

Aujourd'hui, les grèves sont partout avec des conséquences mortelles dans les hôpitaux. Et, aucun politicien ne se préoccupe de tout ça. Ce qui les intéresse, c'est l'argent et le pouvoir, même au prix du sang de leurs militants.

"Le vin est tiré, il faut le boire", dit-on. En votre qualité d'acteur de la Société Civile, que faire pour sortir de cette crise politique?

Je crois que nous avons raté une très bonne occasion au dialogue pour réfléchir sur l'impasse électorale. Je propose qu'à la prochaine fois, il faudra confier ce forum à la communauté savante qui devrait présenter des propositions aux politiciens.

Je vous informe que la Société Civile forces vives, travaille, depuis un mois, sur l'évaluation de l'échéance qui nous reste pour organiser les élections. Donc, un chronogramme pragmatique avec l'analyse rétrospective qui tiendra compte de la vraie vitesse du processus électoral pour vérifier si le prochain calendrier de la CENI sera réaliste ou démagogique. Je vous remercie.