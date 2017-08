Congo-Kinshasa: Vers un mois de septembre agité - Cumulation et radicalisation des grèves!

A l'heure actuelle, les grèves s'enchaînent et se multiplient dans les différents services de l'Etat congolais.

Après le déclenchement de la grève chez les médecins et les professeurs d'universités, il s'ajoute à la liste maintenant, les enseignants, magistrats et une probabilité chez les agents des régies financières. La population congolaise survit comme elle peut, dans les conditions les plus débrouillardes qui puissent exister. En ce qui concerne les médecins et enseignants, eux qui sont les acteurs les plus affectés par cette épidémie gréviste, des discussions sont en cours entre leurs syndicats respectifs et le gouvernement, pour aboutir à une probable solution dans les 24 heures qui suivent. Que faire, au vu de toutes ces pannes qui forment un blocus empêchant la bonne marche du pays ? Telle est la question à laquelle Gouvernement et Syndicats et travailleurs grévistes se doivent de réfléchir, pour retrouver l'embellie. Ceci permettrait, par exemple, à brève échéance, d'éteindre le feu.

«Reprenez le service, nous allons améliorer la situation». Ceci est une phrase du Gouvernement que les agents de l'Etat traitent de chanson raillée. Ils déclarent l'avoir entendue plus d'une fois de la part des autorités, leur promettant toujours un espoir meilleur qui, décidément, n'arrive jamais. Nous voici à quelques jours de la date prévue pour la rentrée scolaire, soit le 4 septembre 2017 et, pourtant, l'engouement ne se fait pas remarquer dans les marchés de fourniture scolaires de la capitale congolaise. Que ce soit dans les écoles ou auprès des parents, on ne voit pas une rentrée classique pour le début du mois de septembre qui, au bout de compte, s'annonce hypothétique.

Excepté les écoles privées et les écoles conventionnées catholiques, où les dirigeants se disent prêts à recevoir les élèves à la date prévue par le ministère de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Professionnel -EPSP-, les autres reposent, par contre, leur décision sur le sort que vont réserver les discussions entre Gouvernement et syndicats. «Nous constituons des écoles pilotes du pays et nous respectons les dates officielles. Nous devons mettre en pratique ce que nous évangélisons», déclare vivace, le Secrétaire du Lycée Mgr Shaumba, dans la commune de la Gombe. Que ce soit pour les écoles agréées par les églises, ou celles qui dépendent directement du gouvernement, le constat est le même, la rentée s'annonce timide.

Pour cette femme, fonctionnaire et mère de 4 enfants, le constat est amer. «On ne paie ni les parents, ni les enseignants. Finalement, que va-t-on faire de nos enfants? S'interroge-t-elle dans la foulée. Du côté des hôpitaux, la situation est alarmante. La grève est chaotique à tel point qu'à part les médecins et l'ensemble du personnel hospitalier, le service administratif est également tombé en panne sèche. Les hôpitaux de référence de la ville de Kinshasa ressemblent, désormais, à des labyrinthes abandonnés, sans le moindre infirmier dans les parages. Il se déroule quelque part dans la capitale, une rencontre entre le Gouvernement et les syndicats des professeurs, des médecins et celui des fonctionnaires qui avaient fait bloc.

Pendant trois jours, ces derniers sont contraints de trouver une véritable solution pour pallier ce sérieux problème auquel plus d'un congolais se sent crispé. «Nous nous étions mis d'accord avec le Gouvernement concernant le montant de 145.000 FC que nous sommes censés toucher à la fin de chaque mois. Mais, tout ceci n'était qu'un beau rêve», explique un agent du service administratif de l'Hôpital de Référence de Kintambo. Lorsque se jettent dans le même sac, les professeurs, avec derrière eux, tout le personnel scientifique, les enseignants, médecins et tout le personnel hospitalier, les magistrats et les fonctionnaires, l'on s'imagine d'ores et déjà, l'effet de la bombe que cela pourrait produire. En attendant, curieusement, le début du mois prochain, il y a lieu de craint, par un effet de rebrousse-poil, des étincelles d'un grand feu de forêt en RD. Congo. Où est Tshibala ? Mais, si cette situation n'est pas globalement maîtrisée, comment va-t-il, lui-même, sauver sa propre tête ?