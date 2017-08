Madagascar: Marc Ravalomanana - Rencontre avec les dirigeants catholiques, hier, à Morondava

Laïcs FJKM. Interrogé par les journalistes locaux sur les polémiques concernant sa présence lors de la messe de dimanche à Morondava, Marc Ravalomanana d'expliquer : « On s'est convenu à l'avance avec les dirigeants catholiques que je ne pouvais pas assister à la réception pour la simple raison que j'avais un autre rendez-vous à honorer avec les laïcs FJKM qui organisaient ce dimanche leur assemblée à Morondava. Les dirigeants catholiques m'ont excusé et m'ont dit que je pouvais partir discrètement au moment du « Tsinjaka ». Ce que j'ai fait. Il est donc faux de dire que j'ai brusquement quitté le culte parce que je n'ai pas droit à la parole. »

« Je n'ai aucun problème avec les dirigeants catholiques. La preuve, je viens d'avoir une rencontre avec eux et nous avons discuté des problèmes socio-économiques, dont entre autres l'insécurité et l'inflation que connaît la population de la région de Menabe. » C'est en ces termes que l'ancien président Marc Ravalomanana a décrit hier, à Morondava, l'état de ses relations avec les dirigeants de l'Eglise catholique à Madagascar. En effet, après la messe qui a été organisée dimanche dans la capitale du Menabe dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des Enfants catholiques, le Nonce apostolique Mgr Paolo Rocco Gualtieri a demandé à rencontrer de nouveau hier l'ancien président. La rencontre a vu la présence d'évêques catholiques dont entre autres Mgr Odon Arsène Razanakolona (archevêque d'Antananarivo) et Mgr Fabien Raharilamboniaina (Evêque de Morondava).

