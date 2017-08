Ile Maurice: Trafic de drogue - 50 gardiens de prison soupçonnés

Malgré la vigilance accrue au sein des prisons, plusieurs saisies ont eu lieu dans les cellules la semaine dernière. Rien qu'à la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest, trois fouilles se sont avérées fructueuses. Les items illicites retrouvés sont plusieurs portables, des seringues, de la drogue et des kits bluetooth, entre autres. Comment expliquer que ces produits arrivent derrière les barreaux ? Vinod Appadoo avance qu'il est impossible de tout surveiller. «Les prisons se trouvent à proximité de maisons ou de terrains en friche. Souvent, les personnes de l'extérieur envoient les produits au-dessus des murs.» Et d'ajouter qu'il travaille actuellement sur un meilleur plan de contrôle pour empêcher ce genre de choses.

Leur identité a été dévoilée après un important travail de renseignements fourni par les membres de l'Intelligence Unit. Qui plus est, certains noms ont été balancés par des prisonniers. C'est pour cette raison que l'enquête, menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), est encore à un stade préliminaire.

