Ile Maurice: La Butte - Des glissements de terrain accentuent l'angoisse des habitants

C'est la raison pour laquelle Anand Makoon, le responsable du dossier légal des habitants contestataires du Metro Express, explique qu'une mise en demeure sera déposée à la Cour suprême aujourd'hui. «Si on maintient ce projet de Metro Express, La Butte sera un danger pour les habitants et les maisons. Nous constatons l'ampleur des dégâts avec de simples fouilles.» Les maisons sont à risque, surtout s'il commence à pleuvoir. «Si un pylône électrique chute, il peut y avoir mort d'homme.»

En effet, l'Environment Protection Act 2002 et le permis Environmental Impact Assessment (EIA) n'ont pas été respectés. «C'est la preuve aujourd'hui que ces choses vont se produire à l'avenir.» Il explique qu'un dossier approprié est en préparation pour mettre un frein au projet du métro. «Le métro causera beaucoup de tort aux habitants. Il y aura mort d'homme si on ne prend rien en considération.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.