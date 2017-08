Ile Maurice: Banque de Maurice - Ramesh Basant Roi à Bretton Woods

Le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi, a été invité à être membre du Bretton Woods Committee.

Ce comité comprend des grandes pointures des affaires et du monde universitaire, ainsi que des Chief Executive Officers, des anciens officiels des États-Unis et les têtes pensantes de la politique internationale.

Ce comité a été, dans le passé, coprésidé par d'anciens présidents des États-Unis et des grands universitaires.

Aujourd'hui, les membres du comité sont des gouverneurs des banques centrales et des Senior Executives des institutions financières.

Dans un communiqué émis, hier, la Banque de Maurice indique que Ramesh Basant Roi a accepté d'être membre de ce comité car c'est un honneur pour la Banque de Maurice.

«I view this invitation as a recognition of the Bank of Mauritius standing in the international financial system.» Cette nomination intervient alors que le contrat du gouverneur arrive à terme, en janvier prochain.