Madagascar: Hery Rajaonarimampianina au CEMES - Le Président courtise la Grande muette

Avec les séries d'inaugurations et de dotations le Président de la République est-il déjà en précampagne ? Même si ses partisans affirment que cela rentre dans le cadre de la fonction normale d'un Président. Mais curieusement ça y ressemble.

Après avoir assisté à la manœuvre militaire à Tampoketsa, dénommée « Tintotry 2017 », le 18 août dernier, le Président Hery Rajaonarimampianina s'est rendu, hier, au CEMES Soanierana. A cette occasion le chef suprême des forces armées a remis plus de 2000 tenues militaires aux nouvelles recrues de la classe 2017 de l'Armée Malagasy. Ces derniers temps, le Président de la République reste très actif du côté des hommes en treillis. On a l'impression que le chef de l'Etat est en train de courtiser la Grande muette. Un appui de taille pour le Président Hery Rajaonarimampianina qui compte sur le soutien de cette dernière. Faut-il rappeler que les forces armées ont tenu un rôle important dans la chute du régime Ravalomanana. Une leçon que le Président actuel a apparemment bien retenue.

Insécurité. Pour en revenir à la cérémonie au CEMES, le chef suprême des forces armées a déclaré « Sachez faire preuve de discernement, car la population a confiance en vous ». Et lui d'ajouter que « L'Armée se doit d'assurer la paix et la sécurité de son territoire et de sa population pour un développement socio-‐économique harmonieux. Vous êtes redevables envers la population qui vit encore sous la tourmente, l'insécurité et les diverses menaces. Mais soyons vaillants et sachez que je serai toujours le premier à vous soutenir ». Le Président de la République l'a dit ainsi ouvertement qu'il est toujours auprès de l'armée. Mais l'on se demande si c'est plutôt le chef de l'Etat qui aurait besoin du soutien de l'armée.

Zones rouges. Il a par ailleurs conseillé de renforcer les effectifs dans les zones rouges pour asseoir l'autorité de l'armée et rassurer la population par une visibilité effective. Un souhait tant émis par les concernés, mais dont la réalité est toute autre. A l'endroit des nouvelles recrues, le Président a recommandé de faire montre de responsabilité et d'actions patriotes. En outre, Hery Rajaonarimampianina, lors de son allocution, au camp Capsat, a abordé également le volet social en déclarant que « l'une des priorités de l'actuel régime est de réhabiliter et surtout de doter de matériels et de personnels qualifiés, ces hôpitaux de proximité, afin que les populations locales puissent bénéficier rapidement de leurs services». Pour le chef de l'Etat, cela relève du devoir de l'État, notamment de veiller au bien-être des mères et des enfants. L'Etat va ainsi procéder à la réouverture de ces centres de santé de base qui ont été fermés pour diverses raisons. Même si la journée d'hier a été marquée par une cérémonie militaire, le Président de la République en a profité pour lancer aussi un clin d'œil à l'endroit de l'ensemble de la population, avec à l'horizon 2018.